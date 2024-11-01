"Неоязичники": Гундяєв накинувся на Поклонську через відьомський ритуал

Наталія Поклонська привітала зі святом Самайн і відзначилася на "відьомському" заході.

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Наталія Поклонська викликала істерику глави РПЦ / Колаж: Главред, фото: УНІАН

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Гундяєв влаштував істерику через свято Гелловін

Поклонська показала відьомський ритуал

Глава РПЦ патріарх Кирило (Гундяєв), який підтримує російське вторгнення в Україну, накинувся на прихильників святкування Гелловіна, який у РФ перейменували на Велесову ніч.

Він істерично заявив про "дивні явища" - спроби відродити язичництво, згадавши при цьому українську колаборантку, колишню прокурорку Криму і радницю генпрокурора РФ Наталію Поклонську.

За словами Гундяєва, в освітній сфері "спостерігаються спроби прищепити неоязичницькі симпатії".

"Можна не згадувати ім'я Наталії Поклонської, але справа не тільки в ній. Зокрема, мені відомо, що низка державних шкіл у регіонах вирішили відзначати популярний у західній культурі Гелловін, перейменувавши його на Велесову ніч, щоб надати відтінку нібито споконвіку слов'янському святу", - голосить посібник Путіна.

За його словами, у такий спосіб відбувається "підміна цінностей", "фальсифікація національної історії" і "применшення ролі християнства у творенні державності нашого народу", що являє собою "певний виклик, який є певним викликом справжнім цінностям "русского мира".

Хто такий патріарх Кирило Патріарх Кирило (рос. Патриарх Кирилл; справжнє ім'я Володимир Михайлович Гундяєв, рос. Владимир Михайлович Гундяев; нар. 20 листопада 1946, Ленінград, РСФСР) — російський релігійний діяч, колишній агент КДБ, єпископ Російської православної церкви, з 1 лютого 2009 року — Патріарх Московський, предстоятель Російської православної церкви, заявляє Вікіпедія. Проповідує доктрину "русского міра". Головний ініціатор церковного мілітаризму.

Що відомо про відьомський ритуал Поклонської

Зазначимо, що Поклонська напередодні опублікувала у своєму Telegram пост-привітання зі святом Самайн. Підписникам вона порекомендувала цієї ночі згадувати "своїх померлих родичів", приготувати для них символічне частування, підбити підсумки свого особистого шляху і побудувати плани на майбутнє.

"І якщо в цю магічну ніч із вами станеться щось незвичайне, не дивуйтеся..." - написала вона.

Водночас Поклонська опублікувала відео і фотографії з "жіночо-відьомського" заходу, який вона відвідала.

Раніше повідомлялося про те, що Кирила вивели під руки: патріарха Путіна госпіталізували. Главі РПЦ стало дуже погано - його навіть довелося супроводжувати до швидкої під руки.

Як повідомляв Главред, Поклонська емоційно висловилася і була вилаяна росіянами. Наталя Поклонська, відома колаборантка і колишня прокурорка Криму, видала повну емоцій заяву, яка йде врозріз з основною російською пропагандою.

Дивіться відео - Гундяєв поклоняється Путіну, а не Богу:

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