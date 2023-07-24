"Благословенна Вами ракета влучила у вівтар храму": в УПЦ МП звернулися до патріарха Кирила

Представники УПЦ МП звинуватили патріарха Кирила у тому, що єпископи та священики РПЦ благословляють російські танки і ракети, і засудили війну проти України.

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В УПЦ МП звернулись до патріарха Кирила/ колаж: Главред, фото: ДСНС в Одеській області, УНІАН

Після ракетного удару по Одесі у ніч на 23 липня, коли зазнав руйнувань також Спасо-Преображенський кафедральний собор УПЦ Московського патріархату, представники УПЦ МП звернулися до предстоятеля Російської православної церкви патріарха Кирила і всіх членів Священного Синоду РПЦ.

Офіційне звернення відправив в РФ вікарій Одеської єпархії, архієпископ Арцизький Віктор. Текст звернення також оприлюднив протоієрей УПЦ МП Олександр Клименко у своєму Telegram.

Священнослужитель нагадав, що на Соборі від 27 травня 2022 року було ухвалено рішення, що УПЦ МП "виходить повністю з підпорядкування" РПЦ.

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"Не раз Ви, у своїх проповідях, говорите про єдність "Святої Русі", яку Ви своїм благословенням і справами повністю знищуєте. Прошу також Вас, звернути увагу на те, що саме особистим Вашим благословенням, воїнство РФ сьогодні чинить безчинство та відверту війну на суверенній території Української Держави. На мою думку, Ви забули про те, що, як і в Росії, і в Україні є (були) Ваші діти, яких Ви такими і вважаєте, і благословили тих, хто сьогодні їх вбиває", – заявив архієпископ Арцизький Віктор.

Також він наголосив, що єпископи та священики РПЦ освячують і благословляють російські танки, які вирушають на війну проти України, і ракети, які потім бомблять мирні українські міста.

Представники УПЦ МП також звернулись до російського патріарха Кирила через руйнування, яких зазнав Спасо-Преображенський кафедральний собор в Одесі після ракетного удару РФ по місту в ніч на 23 липня.

"Коли я приїхав після закінчення комендантської години до Спасо-Преображенського Одеського кафедрального собору, то побачив, що "благословенна" Вами ракета РФ прилетіла прямо в вівтар храму в свята святих, я зрозумів, що спільного з Вашими розуміннями в Української Православної Церкви нічого вже давно немає. Через особисті амбіції Ви втратили Українську Православну Церкву та інші Церкви в країнах "святої Русі", – зазначається у зверненні.

Після цього в УПЦ МП наголосили у зверненні, що вони засуджують повномасштабну війну Росії проти України.

"Вимагаємо відстати від нашої Церкви, від наших архієреїв та нашого Предстоятеля! У нас на свій шлях, обраний Собором Української Православної Церкви. Щиро прошу Вас – зупиніться. Кожна ракета, яка сьогодні прилітає на територію України, сприймається її мешканцями як Ваше благословення своїм чадам", – йдеться у повідомленні.

Ракетний удар по Одесі у ніч на 23 липня

Нагадаємо, у ніч на 23 липня РФ вдарила 5 видами ракет по Одесі: зруйновано Собор, постраждали 22 людини. Ворог застосував ракети всіх видів базування – Калібри, Онікси, Х-22, Іскандер-К і Іскандер-М. Постраждали 22 людини, 14 з них госпіталізовані. Зруйновано Спасо-Преображенський кафедральний собор. Завдано ударів по портовій та цивільній інфраструктурі, пошкоджено, щонайменше, 6 будинків.

Після цього у ЗСУ повідомили, що було застосувано 19 ракет, є влучання в будинки. Пошкодження зафіксовані в припортових районах і більш віддалених районах міста, де немає військових об'єктів. Загинула 1 людина – охоронець приватного закладу. Була пожежа, яку ліквідували.

Також стало відомо, що після цієї атаки 25 історичних будівель перетворилися на руїни. Серед них – Спасо-Преображенський кафедральний собор і Будинок вчених, в якому колись знімали фільм про мушкетерів.

При цьому повідомлялося, що попи з УПЦ МП цинічно висловилися про удар по Одесі. Промосковські попи з УПЦ МП, які знаходяться на території Києво-Печерської Лаври, не бачать в цьому проблеми. Один з пропутінських священників нахабно відповів "вибухнуло і вибухнуло" на питання журналіста про те, чи бачив він, що сталося в Одесі.

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