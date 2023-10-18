"Божий промисел": кремлівський патріарх Кирило видав маячню про ядерну зброю РФ

Кирило заявив, що, мовляв, завдяки ядерній зброї Росія залишилася "незалежною та вільною".

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Кремлівський патріарх Кирило видав маячню про ядерну зброю РФ / Колаж: Главред, фото: УНІАН, скріншот YouTube, ua.depositphotos.com

Глава "Російської православної церкви" патріарх Кирило нафантазував, що ядерна зброя на теренах колишнього СРСР створювалась за невимовним "божим промислом" в обителі преподобного Серафима і дозволила країні-агресорці Росії залишитись "вільною та незалежною". Про це пише Meduza.

"Якби не робота Курчатова, Радія Івановича, їхніх колег, побратимів, то важко сказати, чи існувала б наша країна. Вони створили зброю під покровом преподобного Серафима Саровського, тому що за невимовним божим промислом ця зброя створювалася в обителі преподобного Серафима", - видав кремлівський патріарх.

Кирило заявив, що, мовляв, завдяки цій силі Росія залишилася "незалежною та вільною".

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"Звісно, ми повинні всі зберігати в наших серцях і в пам'яті цей чудовий подвиг наших вчених, які практично врятували країну", - нафантазував голова РПЦ.

Ядерний шантаж з боку РФ

Раніше секретар РНБО Олексій Данілов запевнив, що якщо Путін зробить хоча б крок до застосування ядерної зброї, світ продемонструє моментальну реакцію. На Росію в такому випадку в короткостроковій перспективі очікує крах. Путіна про це вже попередили.

Український дипломат Володимир Єльченко зауважив, що Сполучені Штати Америки мають інструменти та можливості, щоб фізично усунути російського диктатора Володимира Путіна. Це станеться, якщо глава Кремля вирішить застосувати проти Україну тактичну ядерну зброю.

Як пояснив експерт з питань енергетики Михайло Гончар, Росії не вигідно застосовувати ядерну зброю у війні проти України. "По-перше, якщо в Росії розраховують, що після ядерного удару по ЗСУ або якомусь з міст Україна капітулює, то цього не буде. По-друге, застосування тактичного боєзаряду дасть РФ певну тактичну перевагу, але далі повинні йти російські війська і займати цю радіоактивно заражену територію", - зазначив він.

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