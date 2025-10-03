РФ могла відновити таємні поставки зброї з КНДР

Російське вантажне судно вперше за два місяці відвідало збройовий порт у Північній Кореї. Ймовірно, поставки зброї здійснювалися і залізницею.

https://glavred.net/world/rf-mogla-vozobnovit-taynye-postavki-oruzhiya-iz-kndr-10703441.html Посилання скопійоване

Кім Чен Ин, імовірно, відновив постачання зброї Путіну / Колаж: Главред, фото: NK Pro, Вікіпедія

Коротко:

Судно Lady R помітили в порту Расон

Цей візит може свідчити про підготовку до нового завантаження зброї

Після двомісячної перерви країна-агресор Росія може відновити таємне постачання озброєнь із Північної Кореї. На це вказують свіжі супутникові знімки, які зафіксували рух російського судна Lady R, яке раніше пов'язували з незаконними вантажами з КНДР.

Як пише NK Pro, згідно з аналізом супутникових зображень Planet Labs, судно Lady R, що перебуває під міжнародними санкціями за участь у незаконних операціях зі зброєю, знову зафіксовано в північно-східному порту Расон.

відео дня

Цей візит став першим за останні два місяці і може свідчити про підготовку до нового завантаження.

Судно Lady R у порту Східний / Planet Labs (24 вересня 2025 р.), NK Pro

2 жовтня судно вивантажило контейнери в порту Расон. До цього воно заходило в російський порт Східний, де перебувало з 24 по 26 вересня, готуючись до рейсу. Уже наступного дня Lady R могла переміститися до сусіднього пірсу, де з середини вересня накопичувалися нові контейнери.

Судно прибуло до причалу порту Расон у період з 30 вересня по 1 жовтня / Фото: Planet Labs (1 жовтня 2025 р.), NK Pro

Точний вміст контейнерів залишається невідомим. При цьому експерти припускають, що йдеться про військові поставки, які можуть здійснюватися не лише морським шляхом, а й через залізничне сполучення між Росією та Північною Кореєю.

Контейнери почали накопичуватися на причалі в порту Расон у середині вересня / Фото: Planet Labs (10 вересня 2025 р.), NK Pro

Аналітики звертають увагу, що тривале зберігання контейнерів на причалі без негайного відвантаження може означати їхню порожнечу або використання як прикриття для інших видів вантажів. Така тактика дає змогу ускладнити відстеження реального призначення перевезень.

Постачання зброї і солдатів із КНДР до Росії

Як писав Главред, Північна Корея стала одним із ключових джерел боєприпасів для російської армії. За даними Reuters, за 20 місяців КНДР передала Росії щонайменше 4 мільйони артилерійських снарядів, які активно використовуються у війні проти України. Поставки відбуваються масово і системно - морськими і залізничними маршрутами.

У січні 2025 року видання The New York Times писало, що північнокорейських солдатів, які брали участь у російсько-українській війні на боці РФ, було відкликано з лінії фронту після важких втрат.

Влітку 2025 року член парламенту Південної Кореї Лі Сон Квен із посиланням на дані південнокорейської розвідки повідомляв, що року Північна Корея може спрямувати додаткові війська в Росію для участі у війні проти України.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред