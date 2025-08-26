"Побудувати Trump World у КНДР": Трамп хоче зустрітися з Кім Чен Ином

Президент США планує переговори з главою КНДР "у відповідний час". У Кім Чен Ина відкинули спроби дипломатії.

Дональд Трамп хоче зустрітися з Кім Чен Ином / Колаж: Главред, фото: x.com/WhiteHouse, скріншот

Президент США Дональд Трамп хоче зустрітися з диктатором Північної Кореї Кім Чен Ином. Про це він заявив на зустрічі з президентом Південної Кореї Лі Чже Меном, яка відбулася 25 серпня в Білому домі.

За словами Трампа, він планує зустрітися з Кім Чен Ином уже цього року, "у відповідний час", передає агентство Reuters.

"Я хотів би зустрітися з ним цього року. Я з нетерпінням чекаю зустрічі з Кім Чен Ином у відповідний час", - сказав журналістам Трамп.

Лі Чже Мен також закликав Дональда Трампа до взаємодії з Північною Кореєю.

"Я сподіваюся, що ви зможете принести мир на Корейський півострів, єдину розділену націю у світі, щоб ви могли зустрітися з Кім Чен Ином, побудувати Trump World (комплекс нерухомості) в Північній Кореї, щоб я міг там грати в гольф, і щоб ви могли по-справжньому грати роль світового історичного миротворця", - заявив президент Південної Кореї Трампу.

Як відреагували в КНДР

Тим часом Північна Корея не одразу відреагувала на заяви президента США. Згодом державні ЗМІ КНДР оголосили, що спільні військові навчання США та Південної Кореї, що стартували 18 серпня і триватимуть 11 днів, нібито "довели намір Вашингтона "окупувати" Корейський півострів і атакувати країни регіону".

Армія КНДР - що про неї відомо / Інфографіка: Главред ​

Reuters зазначає, що з моменту вступу Дональда Трампа на посаду президента США в січні 2025 року, лідер КНДР ігнорує неодноразові заклики американського президента відновити пряму дипломатію.

Нагадаємо, адміністрація Дональда Трампа мала дипломатичні відносини з Північною Кореєю протягом 2017-2021 років, коли той уперше перебував на посаді президента.

Однак домовленостей про зупинення ядерної програми КНДР так і не вдалося досягти.

Як писав Главред, раніше Трамп уже говорив, що хотів би відновити діалог із північнокорейським лідером Кім Чен Ином.

"Так, я б хотів. У мене були прекрасні відносини з Кім Чен Ином і Північною Кореєю. Ми їздили в Сінгапур, де зустрічалися, ми їздили до В'єтнаму, ми зустрічалися, ми дуже добре ладнали. У нас були дуже хороші відносини, і вони досі залишаються", - сказав Трамп у березні під час зустрічі з генсеком НАТО Марком Рютте.

Нагадаємо, раніше президент країни-агресора Росії Володимир Путін уперше за 24 роки прибув до Північної Кореї і зустрівся з лідером країни Кім Чен Ином. Деталі цього саміту читайте в матеріалі: Візит Путіна до КНДР: лідери країн здивували заявами про війну в Україні.

