"Побудувати Trump World у КНДР": Трамп хоче зустрітися з Кім Чен Ином

Анна Ярославська
26 серпня 2025, 08:33
Президент США планує переговори з главою КНДР "у відповідний час". У Кім Чен Ина відкинули спроби дипломатії.
Дональд Трамп, Кім Чен Ин, КНДР, Лі Чже Мен,
Дональд Трамп хоче зустрітися з Кім Чен Ином / Колаж: Главред, фото: x.com/WhiteHouse, скріншот

Коротко:

  • Президент Південної Кореї закликав США до діалогу з КНДР
  • Трамп готовий до зустрічі з главою Північної Кореї
  • Кім Чен Ин проігнорував заклик Трампа до переговорів

Президент США Дональд Трамп хоче зустрітися з диктатором Північної Кореї Кім Чен Ином. Про це він заявив на зустрічі з президентом Південної Кореї Лі Чже Меном, яка відбулася 25 серпня в Білому домі.

За словами Трампа, він планує зустрітися з Кім Чен Ином уже цього року, "у відповідний час", передає агентство Reuters.

відео дня

"Я хотів би зустрітися з ним цього року. Я з нетерпінням чекаю зустрічі з Кім Чен Ином у відповідний час", - сказав журналістам Трамп.

Лі Чже Мен також закликав Дональда Трампа до взаємодії з Північною Кореєю.

"Я сподіваюся, що ви зможете принести мир на Корейський півострів, єдину розділену націю у світі, щоб ви могли зустрітися з Кім Чен Ином, побудувати Trump World (комплекс нерухомості) в Північній Кореї, щоб я міг там грати в гольф, і щоб ви могли по-справжньому грати роль світового історичного миротворця", - заявив президент Південної Кореї Трампу.

Дивіться - Трамп збирається зустрітися з Кім Чен Ином:

Скриншот

Як відреагували в КНДР

Тим часом Північна Корея не одразу відреагувала на заяви президента США. Згодом державні ЗМІ КНДР оголосили, що спільні військові навчання США та Південної Кореї, що стартували 18 серпня і триватимуть 11 днів, нібито "довели намір Вашингтона "окупувати" Корейський півострів і атакувати країни регіону".

Армия КНДР, Северная Корея, Инфографика
Армія КНДР - що про неї відомо / Інфографіка: Главред ​

Reuters зазначає, що з моменту вступу Дональда Трампа на посаду президента США в січні 2025 року, лідер КНДР ігнорує неодноразові заклики американського президента відновити пряму дипломатію.

Нагадаємо, адміністрація Дональда Трампа мала дипломатичні відносини з Північною Кореєю протягом 2017-2021 років, коли той уперше перебував на посаді президента.

Однак домовленостей про зупинення ядерної програми КНДР так і не вдалося досягти.

Як писав Главред, раніше Трамп уже говорив, що хотів би відновити діалог із північнокорейським лідером Кім Чен Ином.

"Так, я б хотів. У мене були прекрасні відносини з Кім Чен Ином і Північною Кореєю. Ми їздили в Сінгапур, де зустрічалися, ми їздили до В'єтнаму, ми зустрічалися, ми дуже добре ладнали. У нас були дуже хороші відносини, і вони досі залишаються", - сказав Трамп у березні під час зустрічі з генсеком НАТО Марком Рютте.

Нагадаємо, раніше президент країни-агресора Росії Володимир Путін уперше за 24 роки прибув до Північної Кореї і зустрівся з лідером країни Кім Чен Ином. Деталі цього саміту читайте в матеріалі: Візит Путіна до КНДР: лідери країн здивували заявами про війну в Україні.

Інші новини:

Карта Deep State онлайн за 26 серпня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 26 серпня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Китайський гороскоп на сьогодні 26 серпня: Бикам - образи, Драконам - страх

Китайський гороскоп на сьогодні 26 серпня: Бикам - образи, Драконам - страх

Сигнал, який не можна ігнорувати - чому насправді кіт лізе до обличчя людини

Сигнал, який не можна ігнорувати - чому насправді кіт лізе до обличчя людини

4 отруйні продукти, які ми їмо щодня: мало хто про це здогадується

4 отруйні продукти, які ми їмо щодня: мало хто про це здогадується

Чотири знаки зодіаку починають нову главу життя в останні дні серпня

Чотири знаки зодіаку починають нову главу життя в останні дні серпня

