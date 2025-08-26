"Побудувати Trump World у КНДР": Трамп хоче зустрітися з Кім Чен Ином

Коротко:
- Президент Південної Кореї закликав США до діалогу з КНДР
- Трамп готовий до зустрічі з главою Північної Кореї
- Кім Чен Ин проігнорував заклик Трампа до переговорів
Президент США Дональд Трамп хоче зустрітися з диктатором Північної Кореї Кім Чен Ином. Про це він заявив на зустрічі з президентом Південної Кореї Лі Чже Меном, яка відбулася 25 серпня в Білому домі.
За словами Трампа, він планує зустрітися з Кім Чен Ином уже цього року, "у відповідний час", передає агентство Reuters.
"Я хотів би зустрітися з ним цього року. Я з нетерпінням чекаю зустрічі з Кім Чен Ином у відповідний час", - сказав журналістам Трамп.
Лі Чже Мен також закликав Дональда Трампа до взаємодії з Північною Кореєю.
"Я сподіваюся, що ви зможете принести мир на Корейський півострів, єдину розділену націю у світі, щоб ви могли зустрітися з Кім Чен Ином, побудувати Trump World (комплекс нерухомості) в Північній Кореї, щоб я міг там грати в гольф, і щоб ви могли по-справжньому грати роль світового історичного миротворця", - заявив президент Південної Кореї Трампу.
Дивіться - Трамп збирається зустрітися з Кім Чен Ином:
Як відреагували в КНДР
Тим часом Північна Корея не одразу відреагувала на заяви президента США. Згодом державні ЗМІ КНДР оголосили, що спільні військові навчання США та Південної Кореї, що стартували 18 серпня і триватимуть 11 днів, нібито "довели намір Вашингтона "окупувати" Корейський півострів і атакувати країни регіону".
Reuters зазначає, що з моменту вступу Дональда Трампа на посаду президента США в січні 2025 року, лідер КНДР ігнорує неодноразові заклики американського президента відновити пряму дипломатію.
Нагадаємо, адміністрація Дональда Трампа мала дипломатичні відносини з Північною Кореєю протягом 2017-2021 років, коли той уперше перебував на посаді президента.
Однак домовленостей про зупинення ядерної програми КНДР так і не вдалося досягти.
Як писав Главред, раніше Трамп уже говорив, що хотів би відновити діалог із північнокорейським лідером Кім Чен Ином.
"Так, я б хотів. У мене були прекрасні відносини з Кім Чен Ином і Північною Кореєю. Ми їздили в Сінгапур, де зустрічалися, ми їздили до В'єтнаму, ми зустрічалися, ми дуже добре ладнали. У нас були дуже хороші відносини, і вони досі залишаються", - сказав Трамп у березні під час зустрічі з генсеком НАТО Марком Рютте.
Нагадаємо, раніше президент країни-агресора Росії Володимир Путін уперше за 24 роки прибув до Північної Кореї і зустрівся з лідером країни Кім Чен Ином. Деталі цього саміту читайте в матеріалі: Візит Путіна до КНДР: лідери країн здивували заявами про війну в Україні.
Інші новини:
- "У Трампа є ще багато карт": посол США при НАТО зробив заяву про мир в Україні
- США припиняють фінансування України - Трамп оголосив важливе рішення щодо війни
- Путін ухилився від зобов'язань після Аляски: що готує Трамп у відповідь Кремлю
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред