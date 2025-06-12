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Навіщо Путіну переговори з Україною: Зеленський назвав несподівану причину

Анна Ярославська
12 червня 2025, 08:38
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Російська сторона "не зовсім відкрита і чесна щодо війни". Зеленський сподівається, що це розуміють у США.
Путін, Зеленський
Зеленський пояснив, навіщо Путіну переговори з Україною / Колаж: Главред, фото: x.com/ZelenskyyUa, сайт Кремля

Головні тези Зеленського:

  • РФ веде переговори з Україною через загрозу нових санкцій
  • Путін хоче виграти час і бреше Трампу

Президент України Володимир Зеленський заявив, що російський диктатор Володимир Путін веде переговори з Україною лише через загрозу нових санкцій. За його словами, Кремлю важливо показати президенту США Дональду Трампу, що "між Україною і РФ є дипломатичний міст".

Зеленський пояснив в інтерв'ю Bild, що Путін хоче, щоб проти Росії не запроваджували санкції, поки тривають переговори. Якщо ж санкції будуть запроваджені, то Путін завжди може сказати: "Ми розмовляємо один з одним! Якщо будуть запроваджені санкції, переговорів більше не буде".

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Друга мета Путіна - "діалогу без європейців і без американців", щоб ізолювати Україну.

"Тривала війна без підтримки партнерів (України - ред.) - це був би ідеальний варіант для Путіна. Він не витримає тривалої війни з партнерами і санкціями", - вважає Зеленський.

Він додав, що головною помилкою є надто повільна реалізація санкцій, оскільки це дало Путіну шанс адаптуватися. Зокрема, йдеться про економіку й особливо про військову промисловість.

"Путін відчуває, що його економіка зараз страждає. Але він хоче виграти більше часу, перш ніж буде запроваджено жорсткі санкції, тому що він зможе протриматися ще якийсь час", - заявив президент України.

Що сказав Зеленський про критику Трампа

Президент України заявив, що приймає той факт, що глава Білого дому Дональд Трамп неодноразово критикував не лише Путіна, а й його самого.

Зеленський пояснив, що поставиться до цього нормально, якщо це наблизить Україну до закінчення війни.

При цьому він вважає, що Трамп бачить, що російська сторона "не зовсім відкрита і чесна щодо війни". Зеленський упевнений, що Росія "просто бреше Трампу".

"На мою думку, Путін не розуміє нічого, крім сили. І в Америки є ця сила. І я дуже сподіваюся, що Америка це бачить і розуміє", - сказав Зеленський.

Про підтримку України

Президент наголосив, що чим більшою буде підтримка України, тим менше українців загине.

"Люди - це не дрова, які ми кидаємо у вогонь. Ми не ставимося до своїх людей так, як це роблять росіяни", - додав глава держави.

Який вплив мають санкції на Росію?
Який вплив мають санкції на Росію? / Інфографіка - Главред

Мирні переговори - останні новини

Як писав Главред, 2 червня 2025 року в Стамбулі відбувся другий раунд прямих переговорів між Україною та Росією, організований за посередництва Туреччини.

За підсумком зустрічі сторони домовилися обміняти всіх тяжкопоранених і тяжкохворих (у форматі всіх на всіх), всіх солдатів у віці 18-25 років, а також повернути тіла загиблих - 6000 на 6000 тисяч.

Також РФ передала список понад трьохсот прізвищ вивезених українських дітей, яких готова повернути, якщо з'являться їхні родичі.

Крім того, на цих переговорах сторони представили свої варіанти мирного врегулювання війни. Україна передала свій документ ще за кілька днів до Стамбула. Спецпредставник Трампа Кіт Келлог назвав вимоги української сторони "досить прийнятними".

РФ свою версію "мирного меморандуму" для припинення вогню представила лише на самій зустрічі. У документі багато вимог, які має виконати Київ на думку Кремля.

Глава турецького МЗС Хакан Фідан заявив, що на зустрічі української та російської делегацій 2 червня в Стамбулі було досягнуто прогресу. Туреччина очікує, що між Україною та Росією відбудеться новий раунд переговорів.

Пізніше в РФ умову для подальших переговорів з Україною.

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