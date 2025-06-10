'Він не є суб'єктом': у Зеленського пояснили роль Мединського на переговорах

Мединський продовжує просувати вигідні для Кремля тези та поширювати дезінформацію, адже припинити війну може лише Путін, зазначив Подоляк.

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У Зеленського пояснили роль Мединського на переговорах у Стамбулі / Колаж Главред, фото: скріншот із відео, Офіс президента України

Про що сказав Подоляк:

Глава делегації РФ на переговорах у Стамбулі має формальні повноваження

Мединський просуває на західну аудиторію вигідні для Кремля тези

Росіяни вірять, що зможуть "зламати" українців

Володимир Мединський, який очолює російську делегацію на переговорах у Стамбулі, не має жодного реального впливу на ухвалення рішень. Його роль у Кремлі зведена до виконання завдань пропагандистського характеру. Про це в ефірі 24 каналу заявив радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк.

За словами Подоляка, участь Мединського в переговорах радше формальна, адже він не ухвалює рішень щодо припинення війни, оскільки це виключно прерогатива російського диктатора Володимира Путіна.

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Мединський, як зазначив Подоляк, використовується як інструмент інформаційного впливу на Україну та західні країни. Він продовжує з’являтись у медіа з вигідними Кремлю тезами та поширювати дезінформацію.

"Він не є суб'єктом, який визначатиме фінал цієї війни. Мединський не говорить нічого, окрім того, що "росіяни людяні; готові до миру; жаліють людей" і так далі. Все це маячня. Раджу менше звертати на нього увагу", – сказав Подоляк.

За його словами, Росія досягла стану, коли існування країни без війни стало неможливим, і в таких умовах вона поступово втрачає свій регіональний вплив. Це видно по її сусідах, адже Казахстан і Узбекистан посилюють співпрацю з Китаєм, Азербайджан рухається в бік Туреччини, а Вірменія намагається інтегруватися в проєвропейські програми.

Подоляк додав, що паралельно Росія намагається зламати Україну, тому продовжує щодня завдавати геноцидні удари по різних містах нашої країни, відкрито визнаючи атаки на цивільне населення.

Росіяни вірять, що зможуть зламати Україну саме через ці жорстокі та геноцидні дії. Мединський намагається зіграти свою роль у цьому процесі — він намагається посіяти розбалансування і додатково деморалізувати українців, поширюючи дивні історичні та психологічні ремінісценції про те, що йому нібито важко вести переговори з Україною.

Переговори у Стамбулі - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, російська делегація на переговорах у Стамбулі відкрито заявила, що її так званий "меморандум" не є пропозицією до діалогу, а є відвертим ультиматумом, який РФ розуміє, що Київ не прийме. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

Офіційні представники Росії заперечують факт викрадення українських дітей і висунули умову для подальших переговорів з Україною. Речниця МЗС Росії Марія Захарова категорично заперечує ці звинувачення та наголосила, що це питання не має розглядатися в майбутніх переговорах.

Країна-агресор Росія продовжує курс на знищення суверенітету України і, незважаючи на участь у мирних переговорах, не зацікавлена у дипломатичному врегулюванні війни. Про це йдеться у свіжому звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

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Хто такий Михайло Подоляк Український політичний діяч, політтехнолог, журналіст, радник глави Офісу президента Володимира Зеленського. З початком повномасштабного вторгнення в Україну, брав участь в українсько-російських переговорах, пише Вікіпедія. Один з ключових спікерів ОП.

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