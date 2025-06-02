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Обмін "всіх на всіх" і не тільки: про що вдалось домовитись Україні та РФ у Стамбулі

Юрій Берендій
2 червня 2025, 17:46
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Представники української делегації розповіли про ключові результати переговорів з російською стороною у Стамбулі.
Обмін 'всіх на всіх' і не тільки: про що вдалось домовитись Україні та РФ у Стамбулі
Головні результати переговорів між Україною та РФ у Стамбулі / Колаж: Главред

Про що йдеться у матеріалі:

  • Чи вдалось домовитись про припинення вогню
  • Який документ Україна передала РФ та що пропонує Кремль
  • Як буде відбуватись наступний обмін полоненими

2 червня 2025 року в Стамбулі відбувся другий раунд прямих переговорів між Україною та Росією, організований за посередництва Туреччини. Зустріч тривала менше години.

Главред зібрав головне, що варто знати про результати переговорів між Україною та РФ у Стамбулі.

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Про припинення вогню

Міністр оборони України Рустем Умєров підбив підсумки чергового раунду переговорів із російською делегацією в Стамбулі. За його словами, українська сторона прибула на зустріч із трьома чіткими пунктами, сформульованими президентом Володимиром Зеленським.

Зокрема, Україна наполягає на негайному припиненні бойових дій.

"Ми наполягаємо на повному і безумовному припиненні вбивств вже зараз", — наголосив Умєров, йдеться у трансляції "Суспільного".

Він повідомив, що раніше Київ передав Москві документи з пропозиціями, однак до нинішньої зустрічі не отримав на них жодної відповіді. Лише сьогодні російська сторона надала свій документ українській делегації.

Обмін 'всіх на всіх' і не тільки: про що вдалось домовитись Україні та РФ у Стамбулі
Рустем Умєров / Фото: скріншот

"Наші команди матимуть тиждень на вивчення документів, після чого ми зможемо скоординувати подальші кроки", — зазначив міністр.

Заступник глави МЗС України Сергій Кислиця у свою чергу акцентував увагу на тому, що російська сторона відмовилася підтримати заклики до негайного припинення бойових дій.

Він нагадав, що пропозиція про це раніше прозвучала з боку президента США, а також під час обговорень у Нью-Йорку за участі американської делегації.

"Російська сторона відмовляється від безумовного припинення вогню. Всі ці пропозиції не були прийняті російською стороною. Але ми дійшли до висновку, що експерти будуть продовжувати це розглядати, і документами обмінялися щодо цього", - додав він.

Про звільнення полонених і повернення дітей

Другим пріоритетом є звільнення всіх українських полонених і повернення депортованих дітей.

"Ми наполягаємо на звільненні всіх полонених і поверненні викрадених дітей", — заявив Умєров.

Сторони домовилися зосередитися не на цифрах, а на конкретних категоріях полонених. Передусім ідеться про важкопоранених і тяжко хворих, а також молодих солдатів віком від 18 до 21–25 років — за формулою "всіх на всіх". Окремо обговорено питання повернення тіл загиблих.

"Ми домовились про повернення тіл на 6 тисяч загиблих солдатів", - сказав він.

Щодо депортованих дітей, Україна передала список кількох сотень і вважає це питання ключовим.

"Це питання є для нас фундаментальним пріоритетом. Якщо Росія справді віддана мирному процесу, повернення хоча б половини дітей з цього списку стало б позитивним сигналом", - сказав Умєров.

Про переговори Путіна і Зеленського

Україна виступає за організацію прямої зустрічі на найвищому рівні.

"Ми твердо переконані, що всі ключові питання можуть бути вирішені лише на рівні лідерів", — підкреслив Умєров.

Крім того, Київ пропонує залучити до цього процесу світових лідерів, зокрема президента США. За словами міністра, подальші переговори делегацій доцільні лише заради підготовки такої зустрічі.

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"Ми запропонували російській стороні провести зустріч до кінця цього місяця, з 20 по 30 червня", - додав глава Міноборони.

Про покарання для РФ

Міністр наголосив, що припинення війни є спільною вимогою не лише України, а й усього цивілізованого світу.

"Ми дуже довго говорили Росії, ця війна має закінчитися, і весь світ нас у цьому підтримує. Перші необхідні кроки зрозумілі всім: припинення вогню, гуманітарні акції і підготовка до зустрічі лідерів", - вказує Умєров.

Якщо Росія справді прагне миру, вона повинна діяти відповідно, підкреслив Умєров. В іншому разі, на його думку, мають бути застосовані міжнародні санкції.

"Якщо ж Росія серйозно налаштована на припинення війни, вона буде рухатися в цьому напрямку. Якщо ні, міжнародні санкції мають бути застосовані. Дякую всім, хто поряд з нами", — підсумував глава Міноборони.

санкции
Санкції проти РФ / Інфографіка: Главред

Про контроль над припиненням вогню

Українська сторона наполягає на залученні США до процесу врегулювання та контролю за припиненням вогню. Кислиця вказав на спротив РФ щодо участі США у попередній зустрічі.

"Російська делегація на попередній зустрічі була проти присутності США. Це дуже сумно, бо США є важливим гарантом довіри", - наголосив він.

Він наголосив, що без участі США та інших партнерів неможливо говорити про довгострокову безпекову архітектуру в Європі.

"Для забезпечення довгострокової безпекової архітектури США мають бути залучені. Якщо європейські партнери не будуть залучені — про тогостроковість не йдеться", - резюмував Кислиця.

Сергій Кислиця
Сергій Кислиця / Фото: скріншот

Кислиця підкреслив важливість міжнародного моніторингу будь-яких домовленостей, зокрема припинення вогню.

"Маємо залучати партнерів, які мають потенціал і бажання моніторити, в першу чергу — припинення вогню", - вказує він.

За його словами, Сполучені Штати мають необхідний потенціал для цього, якщо справа дійде до конкретних рішень.

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