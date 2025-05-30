Новий раунд переговорів у Стамбулі: Келлог назвав головну мету і застеріг Київ

США отримали меморандум із пропозиціями про припинення вогню від України. Російського меморандуму ніхто не бачив.

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Келлог застеріг українську делегацію від відмови брати участь у переговорах у Стамбулі / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, kremlin.ru, x.com/SPE_Kellogg

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На переговорах у Стамбулі будуть представники США, Німеччини, Британії та Франції

Мета переговорів - досягнення всеосяжного припинення вогню

РФ досі не передала свій меморандум

На 2 червня у Стамбулі заплановано новий раунд мирних переговорів між Україною та Росією. На зустрічі очікують на участь радників із безпеки зі США, Франції, Німеччини та Великої Британії. Про це заявив спеціальний посланник президента США Дональда Трампа генерал Кіт Келлог.

За його словами, саме ця міжнародна група раніше брала участь у формуванні українського варіанту меморандуму з 22 пунктів під час зустрічей у Лондоні та Парижі, передає ABC News.

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Келлог заявив, що США отримали меморандум із пропозиціями про припинення вогню від України. Документ містить 22 вимоги і "вони досить прийнятні".

Перешкодою для проведення переговорів Келлог називає відсутність російської версії так званого меморандуму.

"Коли президент Трамп розмовляв із Путіним, той сказав, що протягом тижня передасть свій меморандум. Але ми досі його не бачили. Українці його не бачили. Я запитав у керівника апарату президента України Андрія Єрмака, чи бачив він його. Він відповів, що ні. Я також говорив із головним українським переговірником - Рустемом Умеровим, який вестиме переговори в Стамбулі наступного тижня. Він також не бачив меморандуму", - сказав Келлог.

Він наголосив, що першочергова мета переговорів - досягнення всеосяжного припинення вогню в повітрі, на суші, морі та ударів по цивільній інфраструктурі.

"Ми маємо зіставити російські та українські пропозиції, виокремити теми, які придатні для переговорів, і ті, які не підлягають компромісу. Подивимося, до чого прийдемо, коли будемо в Стамбулі наступного тижня", - додав спецпосланець Трампа.

Він зазначив, що відсутність російського меморандуму може стати причиною, через яку українська делегація може відмовитися від участі в переговорах у Стамбулі.

"Я б порадив Києву утриматися від заяв про те, що Україна не братиме участі в мирних переговорах із Росією. Ви повинні показати, що налаштовані серйозно. Головна мета переговорів - досягти припинення вогню і зупинити вбивства", - сказав Келлог.

​Спецпредставники Трампа Кіт Келлог і Стів Віткофф / Інфографіка: Главред ​

Меморандум про припинення вогню - що відомо

Як писав Главред, Росія не надала обіцяний меморандум про припинення вогню, що свідчить про черговий російський обман. Про це заявив президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні 29 травня.

Глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що другий раунд прямих переговорів між Росією та Україною має відбутися 2 червня у Стамбулі. Москва готова представити Києву підготовлений "меморандум" на зустрічі в Туреччині.

Тим часом агентство Reuters із посиланням на три російські джерела, знайомі з перебігом переговорів, пише, що Росія висунула низку умов, без яких, на думку Кремля, укладення мирної угоди неможливе. Серед іншого російський диктатор Володимир Путін хоче, щоб західні лідери дали письмове зобов'язання припинити розширення НАТО на схід і зняли частину санкцій з Росії.

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