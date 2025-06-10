'Це ультиматум': Зеленський розкрив, що РФ заявила Україні в Стамбулі

Президент заявив, що Україна потребує сильних міжнародних посередників, здатних змусити РФ виконувати домовленості.

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Зеленський розкрив цинізм РФ на переговорах / Колаж: Главред, фото: скріншот з YouTube

Ключові тези Зеленського:

Росія відкрито заявила про те, що її "меморандум" є ультиматумом для України

Припинення вогню має ґрунтуватися на українському меморандумі

Україна не визнає тимчасово окуповані території російськими

Російська делегація відкрито заявила на переговорах у Стамбулі, що її так званий "меморандум" є не пропозицією до діалогу, а відвертим ультиматумом. РФ розуміє, що Київ його не прийме. Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю угорському виданню Válasz Online.

Глава держави зауважив, що Україна виступає з чіткою позицією: основою для припинення вогню може бути лише український меморандум. За його словами, українська делегація в Стамбулі має мандат лише на обговорення питань гуманітарного характеру — обмін військовополоненими, повернення депортованих дітей та припинення вогню.

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"Однак у них немає мандата на обговорення суверенітету і територіальної цілісності України. Це наше конституційне питання", - зазначив Зеленський.

Він підкреслив, що жодна делегація не може вести мову про поступки у питаннях територіальної цілісності, оскільки це прямо заборонено Конституцією України. Переговори про майбутнє окупованих територій, як зазначив Зеленський, можливі лише на рівні глав держав — безпосередньо між ним і російським диктатором Путіним.

Президент також нагадав, що питання тимчасово окупованих територій України не можуть бути предметом поступок або юридичних компромісів. Україна не визнає жодної з цих територій російськими. Водночас Зеленський не виключив, що за наявності чітких і дієвих гарантій безпеки, територіальні питання можна буде врегулювати дипломатичним шляхом.

"Ми хочемо покласти край війні, але для цього потрібна воля обох сторін. Якщо інша сторона не готова до цього, вона завжди що-небудь придумає. Вони навіть сказали нашій делегації: ми знаємо, що наш меморандум - це ультиматум, і ви його не приймете. Таким чином, питання не в якості стамбульського формату, а в тому, що робити з брехнею росіян", - наголосив він.

Саме тому, за словами Зеленського, Україна потребує сильних міжнародних посередників, які здатні притягнути Росію до відповідальності за невиконання домовленостей.

"Сполучені Штати нині не виглядають сильним посередником: росіяни сказали їм не сідати за стіл переговорів, і вони просто пішли. Чому? Через їхню м'яку політику щодо Росії", - додав президент.

Війна в Україні - останні заяви Зеленського

Як повідмляв Главред, українці вже понад 1200 днів героїчно протистоять повномасштабній агресії Росії. Президент Зеленський зазначив, що ніхто не може точно спрогнозувати, скільки ще витримає українське суспільство і закликав світ зупинити Путіна, посилити санкції проти Росії, а Європу — активніше впливати на Китай. Без рішучих дій нинішня ситуація може перерости у Третю світову війну.

Також глава держави наголосив, що мобілізація — складне, але необхідне питання, і Україна щомісяця поповнює армію на 27 тисяч осіб, тоді як Росія — на 40–50 тисяч через великі втрати. Водночас він зазначив, що не підтримує обов’язкову мобілізацію з 18 років.

Крім цього, президент заявив, що прем’єр Угорщини Віктор Орбан використовує війну Росії проти України у своїх політичних інтересах перед виборами. Він назвав політику Орбана антиукраїнською та такою, що не відображає думку всіх угорців.

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Режим припинення вогню в Україні Президент України Володимир Зеленський 14 березня заявив, що Київ отримав американську пропозицію щодо припинення вогню в небі, на морі та на фронті. За його словами, ця ініціатива може стати основою для швидкого руху до безпеки, завершення війни та встановлення надійного миру. Також президент США Дональд Трамп заявив, що ситуація з припиненням вогню в Україні розвивається позитивно. США досягли угоди про перемир’я з Україною і працюють над аналогічною домовленістю з Росією. У свою чергу прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що Володимиру Путіну не можна дозволяти маніпулювати питанням припинення вогню. Він зазначив, що Кремль ігнорує пропозиції Дональда Трампа, що свідчить про несерйозність намірів Москви щодо миру.

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