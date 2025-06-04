"Прогрес" на переговорах: у Туреччині сказали, коли відбудеться зустріч Зеленського і Путіна

Глава турецького МЗС Хакан Фідан вважає, що зустріч лідерів обох країн буде неминучою, якщо переговори делегацій України та РФ триватимуть.

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Зустріч Зеленського і Путіна неминуча, якщо переговори триватимуть / Колаж: Главред, фото: x.com/ZelenskyyUa, сайт Кремля

Головні тези:

На переговорах у Стамбулі є прогрес

Сторони демонструють професіоналізм

Зустріч Зеленського і Путіна рано чи пізно відбудеться

На зустрічі української та російської делегацій 2 червня у Стамбулі було досягнуто прогресу. Туреччина очікує, що між Україною та Росією відбудеться новий раунд переговорів. Про це заявив глава турецького МЗС Хакан Фідан.

За його словами, сторони досягли прогресу в плані реалізації рішень, ухвалених у попередньому раунді переговорів, передає АА.

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"Тому очікуємо, що наступна зустріч відбудеться... обидві сторони бачать користь у тому, щоб збиратися за одним столом", - сказав Фідан в ефірі телеканалу TRT Haber.

Фідан зазначив, що під час контактів у Стамбулі побачив професійний підхід обох делегацій.

"Звичайно, є професіоналізм. Я бачу його. Так, іноді у людей можуть бути емоційні моменти, може бути хвилювання, але загалом градус емоцій набагато нижчий від того, що я очікував. Не було занадто бурхливих обговорень, образ, звинувачень та іншого... Це були хороші переговори", - заявив міністр.

Чи відбудеться зустріч Путіна і Зеленського

Глава МЗС Туреччини вважає, що зустріч лідерів обох країн буде неминучою, якщо переговори делегацій триватимуть. Для такої зустрічі президентів України і РФ потрібно підготувати певні рішення і порядок денний, щоб переговори делегацій дійшли до певної точки.

"Я скажу свою особисту думку з цього питання, оскільки не можу говорити за сторони, це було б некоректно. Мій аналіз ситуації полягає в тому, що якщо буде ще кілька зустрічей делегацій і переговори дійдуть до певної точки, то зустріч лідерів буде неминучою", - пояснив Фідан.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган висловив готовність прийняти зустріч лідерів.

"Немає іншого лідера, якого б одночасно знали, поважали і якому б довіряли всі троє. Місце можна знайти, але з точки зору політичного лідерства, глобального авторитету, досвіду, чесності, довіри і професіоналізму очолюваних ним структур, іншого такого лідера немає, - сказав Фідан.

Переговори в Стамбулі - останні новини

Як писав Главред, 2 червня 2025 року в Стамбулі відбувся другий раунд прямих переговорів між Україною і Росією, організований за посередництва Туреччини.

За підсумком зустрічі сторони домовилися обміняти всіх тяжкопоранених і тяжкохворих (у форматі всіх на всіх), усіх солдатів віком 18-25 років, а також повернути тіла загиблих - 6000 на 6000 тисяч.

Також РФ передала список понад трьохсот прізвищ вивезених українських дітей, яких готова повернути, якщо з'являться їхні родичі.

Крім того, на цих переговорах сторони представили свої варіанти мирного врегулювання війни. Україна передала свій документ ще за кілька днів до Стамбула. Спецпредставник Трампа Кіт Келлог назвав вимоги української сторони "досить прийнятними".

РФ свою версію "мирного меморандуму" для припинення вогню представила лише на самій зустрічі. У документі багато вимог, які має виконати Київ на думку Кремля.

Коли відбудеться третій раунд мирних переговорів

Росія та Україна можуть провести третій раунд переговорів наприкінці червня. Місцем зустрічі, як і раніше, може стати Стамбул. Таку заяву зробив голова комітету Держдуми РФ з міжнародних справ Леонід Слуцький.

Депутат Держдуми Олексій Чепа заявив, що Росія готова до третього раунду переговорів з Україною лише за умови, що Київ припинить атаки в російському тилу і погодиться на короткострокове перемир'я на окремих ділянках фронту. За його словами, подальші кроки до припинення вогню нібито залежать від дій України.

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