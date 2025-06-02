Величезний перелік умов: з'явився повний текст "мирного меморандуму" РФ

РФ назвала умови для припинення вогню і завершення війни.

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РФ опублікувала мирний меморандум / Колаж: Главред, фото: МЗС Туреччини, скріншот із відео

Про що йдеться в тексті російського меморандуму:

РФ хоче виведення українських військових із 4-х областей

РФ хоче нейтрального статусу України

Кремль вимагає надання статусу офіційної російській мові

РФ опублікувала текст свого "мирного меморандуму" для припинення вогню. У ньому багато вимог, які має виконати Київ на думку Кремля. Про це повідомляє ТАСС.

Однією з вимог РФ залишається виведення українських військ із чотирьох українських областей - Запорізької, Луганської, Донецької та Херсонської. Також РФ хоче нейтралітету України, відмови від вступу у військові союзи і заборони на розміщення іноземних формувань на території країни.

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РФ виступає проти ядерної зброї в Україні. Також Кремль хоче, щоб Україна розпустила всі "націоналістичні формування" і обмежила чисельність ЗСУ.

Також у тесті меморандуму йдеться про:

надання статусу офіційної російській мові;

зняття всіх санкцій і відмову від введення нових;

відмову від "взаємних претензій" у зв'язку із завданими в бойових діях збитками;

зняття обмежень щодо УПЦ МП;

поетапне відновлення дипломатичних та економічних зв'язків із РФ, зокрема і з "третіми державами".

РФ описала окремо те, в якому випадку може бути досягнуто припинення вогню. Йдеться про "пакетну пропозицію":

заборона на передислокацію ЗСУ;

припинення мобілізації та початок демобілізації;

припинення зарубіжних поставок зброї, зокрема надання розвідданих і супутникового зв'язку;

заборона на розміщення іноземної військової допомоги на території України;

гарантії на відмову від "диверсій і підривної діяльності на території РФ";

взаємна амністія політв'язнів;

оголошення дати проведення виборів президента і Верховної Ради, які мають відбутися нібито не пізніше, ніж через сто днів після скасування воєнного стану.

Переговори в Стамбулі 2 червня - останні новини

Як раніше повідомляв Главред, Зеленський назвав умови України на переговорах з РФ у Стамбулі. Володимир Зеленський назвав основні деталі позиції України на майбутніх переговорах з російською делегацією в Стамбулі.

Також раніше Зеленський висловився про переговори в Стамбулі. Зеленський підкреслив, що завжди потрібно вірити в якісь рішення.

Раніше колишній російський дипломат Бондарєв розкрив реальний план РФ і зазначив, що переговори в Стамбулі не приведуть до миру. За його словами, Путін вважає, що в нього на руках усі козирі.

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