Величезний перелік умов: з'явився повний текст "мирного меморандуму" РФ

Про що йдеться в тексті російського меморандуму:
- РФ хоче виведення українських військових із 4-х областей
- РФ хоче нейтрального статусу України
- Кремль вимагає надання статусу офіційної російській мові
РФ опублікувала текст свого "мирного меморандуму" для припинення вогню. У ньому багато вимог, які має виконати Київ на думку Кремля. Про це повідомляє ТАСС.
Однією з вимог РФ залишається виведення українських військ із чотирьох українських областей - Запорізької, Луганської, Донецької та Херсонської. Також РФ хоче нейтралітету України, відмови від вступу у військові союзи і заборони на розміщення іноземних формувань на території країни.
РФ виступає проти ядерної зброї в Україні. Також Кремль хоче, щоб Україна розпустила всі "націоналістичні формування" і обмежила чисельність ЗСУ.
Також у тесті меморандуму йдеться про:
- надання статусу офіційної російській мові;
- зняття всіх санкцій і відмову від введення нових;
- відмову від "взаємних претензій" у зв'язку із завданими в бойових діях збитками;
- зняття обмежень щодо УПЦ МП;
- поетапне відновлення дипломатичних та економічних зв'язків із РФ, зокрема і з "третіми державами".
РФ описала окремо те, в якому випадку може бути досягнуто припинення вогню. Йдеться про "пакетну пропозицію":
заборона на передислокацію ЗСУ;
- припинення мобілізації та початок демобілізації;
- припинення зарубіжних поставок зброї, зокрема надання розвідданих і супутникового зв'язку;
- заборона на розміщення іноземної військової допомоги на території України;
- гарантії на відмову від "диверсій і підривної діяльності на території РФ";
- взаємна амністія політв'язнів;
- оголошення дати проведення виборів президента і Верховної Ради, які мають відбутися нібито не пізніше, ніж через сто днів після скасування воєнного стану.
Переговори в Стамбулі 2 червня - останні новини
Як раніше повідомляв Главред, Зеленський назвав умови України на переговорах з РФ у Стамбулі. Володимир Зеленський назвав основні деталі позиції України на майбутніх переговорах з російською делегацією в Стамбулі.
Також раніше Зеленський висловився про переговори в Стамбулі. Зеленський підкреслив, що завжди потрібно вірити в якісь рішення.
Раніше колишній російський дипломат Бондарєв розкрив реальний план РФ і зазначив, що переговори в Стамбулі не приведуть до миру. За його словами, Путін вважає, що в нього на руках усі козирі.
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