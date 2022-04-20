Забрати поранених і загиблих: в Азові назвали умову евакуації з Маріуполя

Святослав Паламар / Скріншот

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк та голова фракції Слуга народу у Верховній Раді Давид Арахамія висловили готовність прибути до Маріуполя для переговорів з російською стороною з питання евакуації залишків українського гарнізону міста.

Як заявив заступник командира полку Азов Святослав Паламар, Подоляк і Арахамія заявляють, що вони готові приїхати на переговори в місто Маріуполь з представниками РФ Мединським і Слуцьким.

"Ми готові евакуюватися за підтримки третьої сторони з міста Маріуполь, зі своєю стрілецькою зброєю, для того, щоб врятувати особовий склад, ввірений нам, для того, щоб евакуювати наших поранених і забрати тіла загиблих і поховати їх з почестями на території, непідконтрольній Російській Федерації", - розповів він.

Представник Азова підкреслив, що його підрозділ не підтримує висунуті РФ умови здачі зброї і здачі в полон особового складу.

Також він зазначив, що російські війська порушують "режим тиші", не дозволяючи цивільним покинути зону бойових дій.

"Що стосується цивільних, які знаходяться на Азовсталі. Вони не мають можливості покинути свої підвали, вони бояться, тому що постійні обстріли, всупереч заявам військ Російської Федерації про дотримання "режиму тиші". Не виправдалися. Ворог продовжує обстріли, і безпечно покинути територію Азовсталі у наших цивільних поки що немає можливості. Тому я закликаю до дотримання своїх гарантій, і тільки таким чином і за підтримки третьої сторони цивільні вийдуть з заводу. Ми їх не тримаємо, ми просимо їх випустити, і тим більше ми просимо створити належні умови для виходу цивільних з першого дня війни. Буквально постійні наші звернення зосереджені на тому, щоб цивільні, наші діти, наші жінки покинули територію Маріуполя, який практично весь вже знищений", - повідомив Паламар.

"Ми закликаємо до того, щоб зібрати тіла загиблих, до того, щоб цивільні могли спокійно вийти з території Азовсталі, припинити бомбардування і дійсно, не на словах, а на ділі, ввести режим тиші", - уклав він.

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Битва за Маріуполь

З 3 березня Маріуполь блокують російські окупанти. Місто зазнало одного з найжорстокіших нападів за всю війну в Україні. Щодня Маріуполь переживає артилерійські обстріли та авіанальоти.

Місцеві жителі живуть в підвалах на межі життя і смерті. Все більше людей гинуть від голоду. Окупанти не пускають до Маріуполя гуманітарну допомогу, обстрілюють мирних жителів, кидають бомби на цивільні будівлі, де ховаються діти.

6 квітня в міськраді повідомили, що в Маріуполі запрацювали Російські мобільні крематорії. Після широкого міжнародного розголосу геноциду в Бучі, вище керівництво Росії наказало знищити будь-які свідчення злочинів своєї армії.

Радник голови офісу президента Олексій Арестович заявив, що військовим шляхом деблокувати Маріуполь неможливо. Така спроба обернулася б величезними втратами для української армії. За його словами,"знімати облогу з Маріуполя або полегшувати її можна непрямим шляхом". Українські військові роблять все, що в їхніх силах.

Увечері, 12 квітня, на Маріуполь окупанти скинули хімічна зброя.

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