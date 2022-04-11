1,5 місяця в облозі: Арестович пояснив, чому не можна деблокувати Маріуполь воєнним шляхом

Арестович пояснив, чому не можна деблокувати Маріуполь воєнним шляхом/ Reuters, УНІАН

Маріуполь, який з 1 березня вже майже півтора місяці перебуває в облозі окупантів, зараз неможливо деблокувати воєнним шляхом.

Якщо українська армія спробує це зробити, то наші бійці потраплять у степу під удари авіації РФ з Ростова та окупованого Криму. Про це заявив радник глави Офісу президента Олексій Арестович у розмові з російським правозахисником Марком Фейгіним.

За його словами, зараз можна полегшувати облогу непрямими шляхами. Він розповів, що ЗСУ намагалися переривати постачання російських військ під Маріуполем, пошкоджуючи залізничні шляхи Крим – Мелітополь. Також українські бійці завдавали ударів по порту Бердянська.

Крім цього, у Маріуполь літали українські військові вертольоти, які поставляли захисникам міста боєприпаси та обладнання, а також евакуйовували поранених. Зараз за цим маршрутом літати уже не можна, адже він став відомий окупантам – одного разу вертоліт ЗСУ збили загарбники і взяли в полон українських бійців.

Арестович додав, що українське командування здійснює можливі кроки на Запоріжжі, щоб частина російських військ, яка могла бути кинута на Маріуполь, пішла на фланг у Запорізьку область.

читайте також"Щодня молила Бога дожити до ранку": мешканка Маріуполя розповіла про 2 тижні у блокадному містіТакож радник керівника ОП додав, що Маріуполь повинен протриматися якомога довше. А офіційний Київ у цей час шукатиме способи його порятунку.

"Маріуполь повинен триматися якнайдовше, просто фізично стояти", – заявив Арестович.

Він наголосив, що влада не кинула Маріуполь – усі, хто так думає, помиляються. За його словами, Україна зараз шукає усі можливі способи врятувати місто. Зокрема, ведеться міжнародна робота з пошуку важелів впливу на Путіна.

Крім цього, Арестович додав, що українські військові в Маріуполі роблять надзвичайно важливу і важку роботу – вони не лише утримують місто, а й тримають ті війська РФ, які могли б в іншому разі піти на інші напрямки в Україні. Роботу бійців "Азову" радник голови ОП назвав блискучою, а воїнів підрозділу – професіоналами екстракласу.

Раніше Арестович заявив, що війська Росії намагатимуться захопити Маріуполь до 9 травня. За словами радника голови ОП, РФ може кинути всі свої сили для цього, оскільки російська армія загрузла через міцну оборону міста українськими захисниками.

Також Арестович зазначив, що звільнення Донбасу та Криму від російських окупантів на даний момент є нездійсненним завданням для України. Наступ на цих напрямках міг би обернутися занадто великими втратами для української армії.

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