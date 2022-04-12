В Міноборони прокоментували використання окупантами хімічної зброї в Маріуполі

Анна Маляр / facebook.com/ganna.maliar

Ганна Маляр, заступник керівника Міністерства оборони України Олексія Резнікова, дала офіційний коментар з приводу застосування хімічної зброї російськими окупантами в понівеченому ними місті Маріуполь. Про це вона говорила 12 квітня в ефірі телемарафону.

"Станом на даний момент ми цю інформацію перевіряємо, намагаємося зрозуміти, що. За попередніми даними, є припущення, що це, швидше за все, були фосфорні боєприпаси. Можливо. Остаточна офіційна інформація буде пізніше. Але потрібно розуміти, що ризик застосування хімічної зброї дійсно існує і він досить високий", - заявила Маляр.

Трохи раніше представники полку Нацгвардії "Азов" говорили, що люди, які постраждали після поширення ворогом отруйної речовини в Маріуполі, зараз перебувають у відносно задовільному стані.

І контакт мирних жителів з цією речовиною був мінімальним - тому що епіцентр поразки знаходився досить далеко від місця їх знаходження.

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Нагадаємо, раніше, ввечері в понеділок, 11 Квітня, на Маріуполь окупанти скинули хімічну зброю. Про це повідомили представники полку Нацгвардії "Азов" (саме вони ведуть важкі бої в повному оточенні з росіянами і бойовиками "ДНР").

Повідомлялося, що снаряд з хімічною зброєю скинули з безпілотника. Постраждалі скаржилися на дихальну недостатність і вестибуло-атактичний синдром.

Пізніше куратор "Азова" Андрій Білецький розповів, що застосування найнебезпечнішої зброї було в районі заводу"Азовсталь". Він повідомив, що постраждали три людини вони знаходяться в задовільному стані.

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