Вбивці замітають сліди - це новий Освенцим: у Маріуполі запрацювали мобільні крематорії

У Маріуполі запрацювали мобільні крематорії / УНІАН

У Маріуполі запрацювали російські мобільні крематорії. Після широкого міжнародного розголосу геноциду в Бучі, вище керівництво Росії наказало знищити будь-які свідчення злочинів своєї армії.

Тиждень тому обережні оцінки вказували на 5 тисяч загиблих, але враховуючи розміри міста, катастрофічні руйнування, тривалість блокади і жорсткий опір, жертвами окупантів могли стати десятки тисяч цивільних маріупольців, повідомили у міськраді.

"Тому Росія не поспішає давати зелене світло місії Туреччини та іншим ініціативам з порятунку і повної евакуації Маріуполя. Крім того, всіх потенційних свідків звірств окупанти намагаються ідентифікувати через фільтраційні табори і знищити. Всю брудну роботу росіяни залишили для колаборантів. Очевидці повідомляють, що рашисти залучили до спеціальних бригад зачистки місцевих і терористів "ДНР", - йдеться в повідомленні.

Вони збирають і спалюють тіла вбитих в результаті російського вторгнення жителів Маріуполя, координує роботу цих груп безпосередньо самопроголошений мер-колабораціоніст Костянтин Іващенко.

читайте також"Відповідь з'явиться в найближчі дні або години": Зеленський розповів про порятунок Маріуполя від окупантівБагато років він з поплічниками неодноразово намагався захопити владу, але врешті-решт йому вдалося стати хіба що директором Маріупольського крематорію.

"Масштабу трагедії в Маріуполі світ не бачив з часів існування концтаборів нацистів. Рашисти перетворили все наше місто на табір смерті. На жаль, моторошна аналогія отримує все більше підтверджень. Це вже не Чечня або Алеппо. Це новий Освенцим і Майданек. Світ повинен допомогти покарати путінських нелюдів", - заявив Вадим Бойченко.

Бучанська різанина - окупантам не вдалося приховати злочини

Російські військові ґвалтували і вбивали українців у населених пунктах Київської області, які раніше були окуповані.

Під час захоплення Бучі окупанти вбили десятки мирних жителів, їхні тіла хаотично були розкидані вулицями міста. На багатьох тілах були білі пов'язки, що вказувало на те, що вони беззбройні.

Зазначимо, що боротьба за оточений російськими окупантами Маріуполь триває. Бійці полку "Азов", попри нерівні сили, 4 квітня завдали нових втрат загарбникам, знищивши за добу два російські танки і один БТЛБ (багатоцільовий транспортер легкий броньований) із зенітною установкою.

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