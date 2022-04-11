У " ДНР " заявили про намір застосувати хімічну зброю в Маріуполі

Так званий представник "МВС ДНР" Едуард Басурін допустив можливість застосування хімічної зброї під час штурму заводу "Азовсталь" у Маріуполі, повідомляє видання РИА Новости.

"Там (на заводі Азовсталь, який утримують бійці ЗСУ — ред.) підземні поверхи, тому брати даний об'єкт штурмом сенсу не має. Тому що можна покласти велику кількість своїх солдатів, а противник втрат як таких не понесе", - пояснив терорист.

При цьому Басурін у відкриту заявив про намір застосувати хімічну зброю проти українських солдатів.

"Тому наразі треба розібратися з блокуванням цього заводу, знайти всі виходи і входи — в принципі, це можливо зробити. А після цього вже звернутися, я думаю, до хімічних військ, які знайдуть спосіб, як викурити кротів зі своїх нір", - заявив він.

Війна в Україні

У рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.

Вночі на четвер, 24 лютого, Путін заявив, що прийняв рішення про проведенні "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.

Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.

Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.

Читайте також: