У " ДНР " заявили про намір застосувати хімічну зброю в Маріуполі

Басурін у відкриту заявив про намір застосувати хімічну зброю проти українських солдатів.
Так званий представник "МВС ДНР" Едуард Басурін допустив можливість застосування хімічної зброї під час штурму заводу "Азовсталь" у Маріуполі, повідомляє видання РИА Новости.
"Там (на заводі Азовсталь, який утримують бійці ЗСУ — ред.) підземні поверхи, тому брати даний об'єкт штурмом сенсу не має. Тому що можна покласти велику кількість своїх солдатів, а противник втрат як таких не понесе", - пояснив терорист.
При цьому Басурін у відкриту заявив про намір застосувати хімічну зброю проти українських солдатів.
"Тому наразі треба розібратися з блокуванням цього заводу, знайти всі виходи і входи — в принципі, це можливо зробити. А після цього вже звернутися, я думаю, до хімічних військ, які знайдуть спосіб, як викурити кротів зі своїх нір", - заявив він.
Війна в Україні
У рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.
Вночі на четвер, 24 лютого, Путін заявив, що прийняв рішення про проведенні "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.
Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.
Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.
Читайте також:
- Гороскоп для України: астролог назвала нову дату масштабного наступу військ Росії на Україну
- Єрмак назвав головну умову Перемоги у війні з Росією
- Росія оголосила дефолт за зовнішнім боргом-CNN