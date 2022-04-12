Хімічна атака в Маріуполі: з'явилися перші подробиці про стан постраждалих

Маріуполь / Reuters

Увечері, 12 квітня, на Маріуполь окупанти скинули хімічну зброю. Як розповів лідер Азову Андрій Білецький, застосування найнебезпечнішої зброї було на Азовсталі.

За його словами, постраждалі перебувають у задовільному стані. Всього постраждалих троє.

"Хімічна атака по Маріуполю означає тільки одне: росіяни не можуть взяти Маріуполь і українських захисників. І їм нічого не залишається, як використовувати невибіркову заборонену зброю. Це не демонстрація сили - це слабкість", - зазначають військові.

Хімічна атака на Маріуполь

Нагадаємо, представник так званої "народної міліції ДНР" Едуард Басурін 11 квітня заявив, що проти захисників Маріуполя можуть бути задіяні "хімічні війська".

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