Хімічна атака в Маріуполі: з'явилися перші подробиці про стан постраждалих

Повідомляється, що постраждало три людини.
Увечері, 12 квітня, на Маріуполь окупанти скинули хімічну зброю. Як розповів лідер Азову Андрій Білецький, застосування найнебезпечнішої зброї було на Азовсталі.
За його словами, постраждалі перебувають у задовільному стані. Всього постраждалих троє.
"Хімічна атака по Маріуполю означає тільки одне: росіяни не можуть взяти Маріуполь і українських захисників. І їм нічого не залишається, як використовувати невибіркову заборонену зброю. Це не демонстрація сили - це слабкість", - зазначають військові.
Хімічна атака на Маріуполь
Нагадаємо, представник так званої "народної міліції ДНР" Едуард Басурін 11 квітня заявив, що проти захисників Маріуполя можуть бути задіяні "хімічні війська".
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Автор: Маша Тупченко