"Я не дуже оптимістичний": у Фінляндії вийшли з заявою щодо перемир'я в Україні

Лідер країни пояснив, чому його прогноз досить тривожний.

Для встановлення миру в Україні, на думку політика, Європа і США мають зробити певні кроки / Колаж: Главред, фото: УНІАН, kremlin.ru

Що сказав Стубб:

У найближчий час перемир'я, чи початок переговорів малоймовірні

США і Європа мають посилювати тиск на Росію

Є три важливі питання на шляху до миру

Президент Фінляндії Александр Стубб заявив, що припинення вогню в Україні навряд чи вдасться укласти до весни 2026 року. Про це пише видання Associated Press.

Чиновник наголосив, що європейським союзникам України треба продовжувати підтримку Києва, а також разом із США максимально посилювати тиск на країну-агресорку Росію та безпосередньо кремлівського диктатора Володимира Путіна.

"Я не дуже оптимістичний щодо досягнення перемир'я або початку мирних переговорів, принаймні цього року", - сказав Стубб.

Чому перемир'я у найближчий час малоймовірне

Фінський чиновник вважає, що Путін і далі хоче заперечувати незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України. Його цілі не змінилися з початку повномасштабного вторгнення.

На шляху до перемир'я стоять три великі питання: гарантії безпеки для України, відновлення її економіки та досягнення "певного порозуміння щодо територіальних претензій".

Гарантії безпеки / Інфографіка: Главред

Скільки триватиме війна в Україні - думка експерта

Главред писав, що війна Росії проти України, на думку військового експерта Івана Ступака, найімовірніше, триватиме щонайменше до березня 2026 року, якщо не станеться якихось надзвичайних подій — масштабних природних катастроф, техногенних аварій чи непередбачуваних обставин, що могли б різко змінити ситуацію.

На його думку, цілком реалістичний сценарій, що до цього часу Росія, ймовірно, не досягне значних успіхів на фронті й наштовхнеться на потужну українську оборону. Водночас Україна зможе розгорнути власне виробництво ракет і завдати удару по нафтовій галузі РФ, позбавивши її 30-50% доходів, що негативно вплине на фінансування армії та призведе до нестачі особового складу.

Закінчення війни в Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що український активіст і волонтер Сергій Стерненко вважає, що війна, яку Росія розвʼязала проти України, завершиться лише тоді, коли одна із держав припинить своє існування.

Раніше повідомлялося, що Путіну потрібно "більше переконань", щоб погодитися на укладення угоди з Україною, якої прагне досягти президент США Дональд Трамп. Тому у Британії пропонують чинити більший тиск на диктатора.

Напередодні Дмитро Пєсков заявив, що Росія продовжуватиме війну в Україні, оскільки, за його словами, "немає можливості для переговорів". В Кремлі не погоджуються зі словами держсекретаря США Марко Рубіо про те, що РФ не хоче миру.

Про персону: Олександр Стубб Кай-Йоран Александр Стубб - фінський і європейський державний діяч, дипломат. Президент Фінляндії з 1 березня 2024 року, колишній Прем'єр-міністр Фінляндії. У 2008 - 2011 роках був міністром закордонних справ Фінляндії, пише Вікіпедія.

