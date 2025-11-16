Рус
"Я не дуже оптимістичний": у Фінляндії вийшли з заявою щодо перемир'я в Україні

Анна Косик
16 листопада 2025, 11:46
237
Лідер країни пояснив, чому його прогноз досить тривожний.
Стубб, Зеленский, Путин
Для встановлення миру в Україні, на думку політика, Європа і США мають зробити певні кроки / Колаж: Главред, фото: УНІАН, kremlin.ru

Що сказав Стубб:

  • У найближчий час перемир'я, чи початок переговорів малоймовірні
  • США і Європа мають посилювати тиск на Росію
  • Є три важливі питання на шляху до миру

Президент Фінляндії Александр Стубб заявив, що припинення вогню в Україні навряд чи вдасться укласти до весни 2026 року. Про це пише видання Associated Press.

Чиновник наголосив, що європейським союзникам України треба продовжувати підтримку Києва, а також разом із США максимально посилювати тиск на країну-агресорку Росію та безпосередньо кремлівського диктатора Володимира Путіна.

відео дня

"Я не дуже оптимістичний щодо досягнення перемир'я або початку мирних переговорів, принаймні цього року", - сказав Стубб.

Чому перемир'я у найближчий час малоймовірне

Фінський чиновник вважає, що Путін і далі хоче заперечувати незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України. Його цілі не змінилися з початку повномасштабного вторгнення.

На шляху до перемир'я стоять три великі питання: гарантії безпеки для України, відновлення її економіки та досягнення "певного порозуміння щодо територіальних претензій".

Гарантии безопасности, гарантии для Украины, инфографика
Гарантії безпеки / Інфографіка: Главред

Скільки триватиме війна в Україні - думка експерта

Главред писав, що війна Росії проти України, на думку військового експерта Івана Ступака, найімовірніше, триватиме щонайменше до березня 2026 року, якщо не станеться якихось надзвичайних подій — масштабних природних катастроф, техногенних аварій чи непередбачуваних обставин, що могли б різко змінити ситуацію.

На його думку, цілком реалістичний сценарій, що до цього часу Росія, ймовірно, не досягне значних успіхів на фронті й наштовхнеться на потужну українську оборону. Водночас Україна зможе розгорнути власне виробництво ракет і завдати удару по нафтовій галузі РФ, позбавивши її 30-50% доходів, що негативно вплине на фінансування армії та призведе до нестачі особового складу.

Закінчення війни в Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що український активіст і волонтер Сергій Стерненко вважає, що війна, яку Росія розвʼязала проти України, завершиться лише тоді, коли одна із держав припинить своє існування.

Раніше повідомлялося, що Путіну потрібно "більше переконань", щоб погодитися на укладення угоди з Україною, якої прагне досягти президент США Дональд Трамп. Тому у Британії пропонують чинити більший тиск на диктатора.

Напередодні Дмитро Пєсков заявив, що Росія продовжуватиме війну в Україні, оскільки, за його словами, "немає можливості для переговорів". В Кремлі не погоджуються зі словами держсекретаря США Марко Рубіо про те, що РФ не хоче миру.

Читайте також:

Про персону: Олександр Стубб

Кай-Йоран Александр Стубб - фінський і європейський державний діяч, дипломат. Президент Фінляндії з 1 березня 2024 року, колишній Прем'єр-міністр Фінляндії. У 2008 - 2011 роках був міністром закордонних справ Фінляндії, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

перемир'я війна в Україні Володимир Путін режим припинення вогню Новини Фінляндії мирні переговори гарантії безпеки Переговори про припинення вогню
Відкриється потік багатства: три знаки зодіаку скоро гребтимуть гроші лопатою

Відкриється потік багатства: три знаки зодіаку скоро гребтимуть гроші лопатою

Україна масовано вдарила вглиб Росії: Генштаб назвав цілі атаки та наслідки

Україна масовано вдарила вглиб Росії: Генштаб назвав цілі атаки та наслідки

Весь світ - біля ніг: грудень стане стартом нового життя для одного знака зодіаку

Весь світ - біля ніг: грудень стане стартом нового життя для одного знака зодіаку

Ці три знаки зодіаку зірвуть джекпот від Всесвіту: хто виявиться щасливчиком

Ці три знаки зодіаку зірвуть джекпот від Всесвіту: хто виявиться щасливчиком

Відключення світла в Україні - графіки на 16 листопада (оновлюється)

Відключення світла в Україні - графіки на 16 листопада (оновлюється)

