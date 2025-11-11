Чим і коли закінчиться війна Росії проти України - розкрито реалістичний сценарій

До весни 2026 року війна може перейти у стадію виснаження, а ситуація на фронті змусить сторони перейти до дипломатичних переговорів, вказав Ступак.

Чим і коли закінчиться війна Росії проти України / Колаж: Главред, фото: УНІАН, скріншот з відео

Про що сказав Ступак:

Війна Росії проти України буде тривати до березня 2026 року

Якщо дипломати домовляться - можна буде говорити про підписання документа між країнами

Війна Росії проти України, найімовірніше, триватиме щонайменше до березня 2026 року, якщо не станеться якихось надзвичайних подій — масштабних природних катастроф, техногенних аварій чи непередбачуваних обставин, що могли б різко змінити ситуацію. Про це в чаті на Главреді розповів військовий експерт, ексспівробітник СБУ Іван Ступак.

На його думку, цілком реалістичний сценарій, що до цього часу Росія, ймовірно, не досягне значних успіхів на фронті й наштовхнеться на потужну українську оборону. Водночас Україна зможе розгорнути власне виробництво ракет і завдати удару по нафтовій галузі РФ, позбавивши її 30-50% доходів, що негативно вплине на фінансування армії та призведе до нестачі особового складу.

"І тоді ситуація буде патовою – ні туди, ні сюди. При цьому прифронтові обстріли будуть, а обстрілів території України, як і території Росії – вже не буде. Ось тоді постане питання про зупинку війни на лінії розмежування, і почнеться дипломатичний процес. Дипломати будуть робити свою роботу, на лінії бойового зіткнення будуть обстріли, як у 2015-2017 рр. Якщо дипломати домовляться, тоді може бути підписання спільного документа", - вказав він.

Експерт зауважив, що ситуація до березня виглядає більш-менш прогнозовано, однак подальший розвиток подій залежатиме від стану російської економіки й армії, можливостей українських сил та підтримки західних партнерів. Саме ці чинники визначатимуть, чи настане перелом у війні після цього періоду.

Дивіться відео, в якому Іван Ступак розповів, які міста стануть наступними цілями російських військ після Покровська, а також що загрожує Дніпру і Запоріжжю:

Чи реальне закінчення війни в 2026 році - думка експерта

Як писав Главред, ймовірність завершення повномасштабної війни, розв’язаної Росією проти України, у 2026 році є низькою. Водночас не можна виключати, що Київ і Москва можуть домовитися про припинення вогню. Про це в інтерв’ю OBOZ.UA розповів військовий експерт, співдиректор програм зовнішньої політики та координатор міжнародних проєктів Центру Разумкова Олексій Мельник.

За його словами, нині найреальнішим сценарієм є встановлення режиму тиші вздовж лінії зіткнення. Водночас експерт підкреслив, що спрогнозувати тривалість такого перемир’я складно, адже воно не означатиме ані завершення війни, ані остаточного врегулювання конфлікту.

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, російський диктатор та воєнний злочинець Володимир Путін уперто намагається дотиснути Україну, діючи без будь-якої логіки. Військовий експерт та колишній співробітник СБУ Іван Ступак висловив прогноз щодо того, що може змусити Путіна зупинити війну.

Водночас російський міністр закордонних справ Сергій Лавров заявив, що для Москви незмінними умовами завершення війни залишаються так звані "демілітаризація" та "денацифікація" України.

На Запорізькому напрямку окупанти суттєво просунулися, змусивши українські сили залишити позиції поблизу п’яти населених пунктів. За словами речника Сил оборони півдня Владислава Волошина, ворог активно тисне одразу на двох ділянках фронту.

Про персону: Іван Ступак Іван Ступак - військовий експерт, колишній працівник СБУ.

Закінчив Національну академію СБУ. Після завершення навчання близько 9 років працював на оперативних і керівних посадах у Головному управлінні СБУ в Києві та Київській області. Займався протидією економічним злочинам.

