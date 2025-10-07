ЗСУ звільнили Січневе на Дніпропетровщині та взяли в полон окупантів

Коротко:
- У результаті операції ворог зазнав значних втрат
- Знищено 50 російських військових, ще 8 взято в полон
У Силах оборони показали кадри успішних штурмових дій українських бійців під час звільнення від ворога села Січневе на Дніпропетровщині.
Відео опублікували бійці 141-ї окремої механізованої бригади.
"На цих кадрах - не кіно, а реальна бойова робота. Це - успішні штурмові дії в селі Січневе, проведені бійцями 141-ї окремої механізованої бригади", - наголошується в повідомленні.
Бійці також повідомили, що внаслідок операції ворог зазнав значних втрат.
Зокрема, знищено 50 російських військових, ще 8 взято в полон.
"Ця операція - доказ того, що ми не стоїмо на місці. Ми не тільки тримаємо оборону, а й упевнено йдемо вперед, звільняючи свої території та безжально знищуючи кожного клопа, який заповз на нашу землю", - заявили в 141-й ОМБр.
Дивіться відео звільнення села
Війна Росії проти України - що відомо про ситуацію на фронті
Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, українські захисники у вересні здійснили зачистку Соснівки, Хорошого, Новоселівки та Січневого, що на Дніпропетровщині. Бійці 3-го штурмового батальйону 225-го окремого штурмового полку зачистили одразу 3 села на Дніпропетровщині, ще одне село зачистила 141-а окрема механізована бригада.
Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський зазначив, що ситуацію поблизу селища Ямпіль у Донецькій області вдалося стабілізувати.
Українські військові продовжують ліквідовувати залишки російських підрозділів, які опинилися в оточенні поблизу Добропілля. За словами бійця 41-ї окремої механізованої бригади Кирила Сазонова, ворог потрапив одразу у два невеликі "котли".
Вам може бути цікаво:
- Поставки окупантів затримано: партизани влаштували нищівну диверсію
- Вирахували і спалили: ЗСУ феєрично знищили рідкісну "глушилку" ворога
- Окупанти захопили Маліївку: росіяни просунулися на Дніпропетровщині
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред