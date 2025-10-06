Вирахували та спалили: ЗСУ феєрично знищили рідкісну "глушилку" ворога

Оператори безпілотників виявили та ліквідували дороговартісну систему радіоперешкод РФ.

Сили безпілотних систем ліквідували один із 23 рідкісних екземплярів російських РЕБ / Колаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua/photos, скріншот

ЗСУ знищили рідкісну російську станцію Р-330Ж "Житель"

На Луганщині спалили дороговартісну станцію радіоперешкод РФ

Візуально підтверджено знищення 23 таких станцій з початку війни

Оператори Сил безпілотних систем ЗСУ ліквідували рідкісну російську станцію РЕБ Р-330Ж "Житель". Про це повідомляється у Telegram-каналі СБС.

Як пояснюють військові, "Житель" – складна багатофункціональна система, яка здатна глушити наземний зв’язок на відстані до 25 км та зв’язок літальних апаратів – до 50 км.

"Станція пеленгує джерела радіовипромінювання та визначає координати їхнього розміщення, встановлює радіоперешкоди для супутникового зв’язку, GPS-навігації та базових станцій GSM-зв’язку", – додають у СБС.

За даними Сил безпілотних систем, з початку повномасштабного вторгнення РФ було підтверджено лише 23 випадки знищення таких станцій.

"Нещодавно на Луганщині бійці 412 полку Nemesis у взаємодії з аеророзвідкою одного з підрозділів ДПСУ виявили та спалили саме такий рідкісний екземпляр", – йдеться у повідомленні.

Відео знищення російсьйської станції РЕБ Р-330Ж "Житель"

РЕБ Р-330Ж "Житель" / Фото: Скріншот

Ситуація на фронті - думка експерта

Військовий оглядач Денис Попович зазначає, що літній наступ російських військ зазнав невдачі, і тепер окупанти планують відновити спроби досягти своїх цілей восени. За його оцінкою, відмова Росії від ідеї створення буферної зони в Сумській області підтверджується передислокацією військ із цього регіону на Донеччину.

Попович підкреслює, що ворог не зміг захопити Покровськ і Мирноград, а також створити передумови для наступу на Слов’янськ і Краматорськ. Захоплення Костянтинівки залишилося в планах, але реалізація цих завдань перенесена на осінь.

За словами експерта, в наступний період противник ймовірно намагатиметься оточити Покровськ і Мирноград, просунутися ближче до Костянтинівки та активізувати дії в напрямку Запоріжжя, що свідчить про стратегічну переорієнтацію його зусиль.

Про джерело: Сили безпілотних систем Збройних сил України Сили безпілотних систем Збройних сил України (СБС) — окремий рід військ у складі Збройних сил України, що призначений для використання повітряних, морських надводних і підводних, а також наземних безпілотних та роботизованих систем. Створений 2024 року, пише Вікіпедія. СБС були офіційно створені 6 лютого 2024 року за указом Президента України № 51/2024 "Про нарощування спроможностей сил оборони". Цей рід військ включає повітряні, морські (надводні та підводні) та наземні безпілотні та роботизовані системи. До складу СБС входять такі підрозділи, як 9-та окрема бригада безпілотних систем, 14-й окремий полк безпілотних авіаційних комплексів, 412-й окремий полк безпілотних систем "Nemesis", 413-й окремий батальйон безпілотних систем "Рейд" та інші.

