Постачання окупантів затримано: партизани влаштували нищівну диверсію

Партизани провели диверсію на залізниці в Запорізькій області. Це заблокувало рух військових вантажів країни-агресора Росії на півдні України. Про це повідомив партизанський рух Атеш.
Відомо, що агент руху успішно провів диверсію на тимчасово окупованій території України. Інцидент стався на залізниці в районі Верхнього Токмака Другого Запорізької області.
"Пошкоджено ключову релейну шафу, через що тимчасово заблоковано рух російських військових вантажів у напрямках Запорізької та Херсонської областей", - йдеться у повідомленні.
Партизани додали, що через цю ділянку ворог регулярно перекидав техніку, боєприпаси, паливо та особовий склад.
Крім того, зазначається, що наразі постачання затримано, що створює ланцюгову реакцію збоїв на лінії фронту: окупанти змушені скорочувати темпи наступу і відкладати підготовку нових атак.
"Кожна диверсія Атеш наближає свободу України та робить війну ближчою до дому ворога", - підсумували в партизанському русі.
Диверсія партизан на залізниці - відео:
Наступ РФ в Харківській області
Керівник безпекових програм Центру глобалістики Стратегія ХХІ Павло Лакійчук раніше говорив, що в Харківській області окремі групи противника просочуються в північні райони Куп'янська і намагаються закріпитися у багатоповерхівках.
На його думку, якщо росіяни встигнуть закріпитися, вибити їх звідти буде дуже важко.
Диверсії партизан - що відомо
Як повідомляв Главред, 1 жовтня агент партизанського руху завдав удару по логістиці країни-агресорки Росії у Чуваській республіці. Там було виведено з ладу залізницю.
21 вересня партизани підірвали залізничні колії в Смоленську, які ведуть до заводу з виготовлення ракет. Цей завод виготовляє ракети Х-59 для Міноборони РФ, беспілотники та іншу військову техніку.
Крім того, 17 вересня агент українського партизанського руху Атеш паралізував залізничний вузол під російським Єкатеринбургом, пошкодивши релейне обладнання на залізниці. У результаті це призвело до збою руху ешелонів на всіх стратегічних напрямках.
Про джерело: рух Атеш
Атеш - військовий партизанський рух на тимчасово окупованих територіях України, а також на території Росії, створений українцями та кримськими татарами у вересні 2022 року внаслідок російського військового вторгнення, пише Вікіпедія.
