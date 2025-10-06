Рус
Постачання окупантів затримано: партизани влаштували нищівну диверсію

Марія Николишин
6 жовтня 2025, 11:04
Диверсія створює ланцюгову реакцію збоїв на лінії фронту.
Диверсія на залізниці / колаж: Главред, фото: t.me/atesh_ua

Головне:

  • Партизани провели успішну диверсію на залізниці в Запорізькій області
  • Пошкоджено ключову релейну шафу
  • Це заблокувало рух російських військових вантажів

Партизани провели диверсію на залізниці в Запорізькій області. Це заблокувало рух військових вантажів країни-агресора Росії на півдні України. Про це повідомив партизанський рух Атеш.

Відомо, що агент руху успішно провів диверсію на тимчасово окупованій території України. Інцидент стався на залізниці в районі Верхнього Токмака Другого Запорізької області.

відео дня

"Пошкоджено ключову релейну шафу, через що тимчасово заблоковано рух російських військових вантажів у напрямках Запорізької та Херсонської областей", - йдеться у повідомленні.

Партизани додали, що через цю ділянку ворог регулярно перекидав техніку, боєприпаси, паливо та особовий склад.

Крім того, зазначається, що наразі постачання затримано, що створює ланцюгову реакцію збоїв на лінії фронту: окупанти змушені скорочувати темпи наступу і відкладати підготовку нових атак.

"Кожна диверсія Атеш наближає свободу України та робить війну ближчою до дому ворога", - підсумували в партизанському русі.

Диверсія партизан на залізниці - відео:

Наступ РФ в Харківській області

Керівник безпекових програм Центру глобалістики Стратегія ХХІ Павло Лакійчук раніше говорив, що в Харківській області окремі групи противника просочуються в північні райони Куп'янська і намагаються закріпитися у багатоповерхівках.

На його думку, якщо росіяни встигнуть закріпитися, вибити їх звідти буде дуже важко.

Що відомо про партизанський рух Атеш / Інфографіка: Главред

Диверсії партизан - що відомо

Як повідомляв Главред, 1 жовтня агент партизанського руху завдав удару по логістиці країни-агресорки Росії у Чуваській республіці. Там було виведено з ладу залізницю.

21 вересня партизани підірвали залізничні колії в Смоленську, які ведуть до заводу з виготовлення ракет. Цей завод виготовляє ракети Х-59 для Міноборони РФ, беспілотники та іншу військову техніку.

Крім того, 17 вересня агент українського партизанського руху Атеш паралізував залізничний вузол під російським Єкатеринбургом, пошкодивши релейне обладнання на залізниці. У результаті це призвело до збою руху ешелонів на всіх стратегічних напрямках.

Читайте також:

Про джерело: рух Атеш

Атеш - військовий партизанський рух на тимчасово окупованих територіях України, а також на території Росії, створений українцями та кримськими татарами у вересні 2022 року внаслідок російського військового вторгнення, пише Вікіпедія.

війна в Україні новини України війна Росії та України партизани Фронт
20:42

