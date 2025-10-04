Під Добропіллям 'зайцю відрізали вуха': військовий розповів про котли для росіян

Кирило Сазонов стверджує, що російські війська застрягли у двох котлах під Добропіллям.

ЗСУ знищують залишки окупантів під Добропіллям / Колаж: Главред, фото: 23 окрема механізована бригада

Ключові тези Сазонова:

Під Добропіллям росіяни опинилися у двох "котлах"

Сили оборони їх знищують

Ворог намагається прорватися до Дружківки через Добропілля

Українські захисники продовжують знищувати залишки російських військ, які потрапили в оточення поблизу Добропілля на Донеччині. Окупанти опинилися відразу у двох невеликих "котлах". Про це розповів військовослужбовець 41-ї окремої механізованої бригади Кирило Сазонов в ефірі Київ24.

"Пресофіцери називають це клешнею краба, а мені це нагадує зайця з вухами. Обидва вуха відрізали наші хлопці. Зараз того "зайця" поступово доїдають. Там зараз росіяни в двох невеличких котлах", - сказав військовий. відео дня

Він наголосив, що попри втрати, російське командування постійно перекидає підкріплення у цей район, тому ситуація надзвичайно напружена. Сазонов зазначив, що ворог намагається прорватися саме в напрямку Добропілля, а не Покровська чи Мирнограда, адже цей шлях відкриває їм можливість руху на Дружківку.

"Головна ціль ворога зараз політична та військова - це агломерація Костянтинівка-Дружківка-Краматорськ-Слов'янськ. Чотири великі міста Донецької області, витягнуті з півдня на північ - це головне, що у нас є в Донецькій агломерації. Саме їх захоплення для ворога головне. Не Мирноград з Покровськом", - вважає захисник.

Водночас, за його словами, окупанти не можуть штурмувати Костянтинівку, адже на напрямках Торецька та Часового Яру їхні наступи постійно зупиняють українські підрозділи. Тому ворог продовжує обстрілювати місто з великою інтенсивністю.

"Там жах, що відбувається. Але навіть, якщо ворог почне місто штурмувати, то це найпівденніше місто цієї агломерації, а далі - Дружківка, Краматорськ, Слов’янск. Це безкінечно по часу - роками буде штурмувати, а тут шанс зайти із заходу і ударити відразу по Дружківці, розбивши агломерацію на дві", - зазначив Сазонов.

Добропілля / Інфографіка: Главред

Масове скупчення російських військ

На Добропільському напрямку, за словами бійця, спостерігається небувала концентрація російських сил. Там діють 51-ша та 8-ма армії РФ, кілька механізованих дивізій і одразу три бригади морської піхоти.

"Я такої концентрації російських морпіхів навіть на Курщині не пам’ятаю. Це такий великий кулак, який мав іти на Добропілля і повертати на Дружківку і Костянтинівку", - розповів військовий.

Військовий підсумував, що на Донеччині плани ворога повністю зруйновані. За його словами, їхня "мрія до кінця року захопити всю Донецьку область уже перейшла в категорію нездійсненних".

Чому росіяни зациклились на Покровську - думка експерта

Військово-політичний експерт, співголова ініціативи "Права справа" Дмитро Снєгирьов пояснив, чому основна увага російських військ нині зосереджена саме на Донеччині. За його словами, Москва прагне не стільки контролювати території чи нав’язувати міфічний "русский мир", скільки встановити контроль над стратегічними ресурсами регіону.

Як зазначив експерт, запеклі бої у Покровському районі безпосередньо пов’язані з намаганням окупантів захопити родовища корисних копалин. Зокрема, у селі Шевченкове розташовані найбільші в Європі запаси літію - металу, критично важливого для виробництва акумуляторів і сучасної техніки, а поблизу села Котлине - найбільше на континенті родовище коксівного вугілля, необхідного для металургії.

"Без цих ресурсів українська металургія зіткнеться із серйозними проблемами. За оцінками спеціалістів, якщо росіяни окупають Покровськ, виробництво сталі в Україні може впасти з 6,5 млн до 2,5 млн тон на рік. А це загроза соціальної напруги передусім на підконтрольних територіях Запорізької та Дніпропетровської областей", - зазначив він.

Ситуція біля Добропілля - новини за темою

Як повідомляв Главред, російським підрозділам на Добропільському напрямку загрожує знищення або полон. Речник угруповання "Дніпро" Віктор Трегубов зазначив, що окупанти, просуваючись у бік Добропілля, розтягнули свої сили у "довгу кишку", яку тепер ЗСУ поступово розсікають.

Також, за його словами, восени та взимку російські війська, ймовірно, будуть змушені частково відступити від Покровська на Донеччині. Поблизу Добропілля та Дружківки, окупанти ще можуть спробувати посилити тиск.

Крім цього, українські війська перейшли у контрнаступ на Добропільському напрямку, розсікли так званий Добропільський виступ окупантів і просунулися на окремих ділянках від 100 до 1400 метрів. Як повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, за добу відновлено контроль над 2,2 кв. км території.

Читайте також:

Про персону: Кирило Сазонов Кирило Сазонов — дуже відомий блогер та політичний експерт, якого аналітики визнають як одного з найбільш цитованих політологів України. Він народився, жив і працював журналістом у Донецьку, доки у 2014 році росіяни не захопили місто. Широкомасштабне вторгнення Росії в Україну він зустрів у Бучі, після чого евакуював дружину і дітей, а сам вступив до лав Збройних Сил України та нині захищає державу в найгарячіших ділянках фронту, пише АрміяInform.

