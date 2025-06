ЗСУ можуть змусити Путіна сісти за стіл переговорів, але є нюанс - ISW

Ключові тези:

Західна військова допомога для України, особливо від США, залишається ключовою. Саме з нею ЗСУ зможуть досягати рішучих успіхів на фронті та змусити російського диктатора Володимира Путіна переглянути його теорію перемоги. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначається, що скорочення американської військової допомоги для України не призведе ні до стійкого миру в країні, ні до того, що Путін перегляне свою теорію перемоги.

За словами аналітиків, теорія перемоги очільника Кремля полягає в тому, що російська армія здатна підтримувати повільне, поступове просування на полі бою довше, ніж українські війська можуть оборонятися, і довше, ніж Захід буде готовий підтримувати Україну.

В ISW також наголошують, що успіхи на полі бою, які змінюють розрахунки Путіна, змусили б Росію перейти до конструктивних переговорів для забезпечення мирного врегулювання війни.

"Натомість скорочення американської допомоги Україні несе ризик надання Росії ще більших переваг на фронті. Це також може підбадьорити Путіна до продовження війни, зміцнюючи його переконання, що РФ здатна завоювати Україну. А це суперечить заявленій меті президента США Дональда Трампа щодо забезпечення тривалого миру в Україні", - підсумували аналітики.

Як повідомляв Главред, генеральний секретар Альянсу Марк Рютте заявив, що у підсумковій декларації саміту НАТО, який відбудеться наприкінці червня в Гаазі, буде чітко прописано питання військової підтримки України.

Міністр оборони України Рустем Умєров повідомив, що Міжнародні партнери України зобов'язалися цього року виділити на безпекову допомогу більше коштів, ніж було виділено в попередні роки повномасштабної війни РФ проти України.

Крім того, Велика Британія оголосила про рекордний пакет військової допомоги Україні. Зокрема, новий пакет передбачає постачання 100 000 дронів для Сил оборони України до кінця 2025 року — удесятеро більше, ніж торік, із рекордним фінансуванням у 350 млн фунтів стерлінгів.

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)?

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.