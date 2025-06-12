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ЗСУ можуть змусити Путіна сісти за стіл переговорів, але є нюанс - ISW

Марія Николишин
12 червня 2025, 10:08
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Аналітики розповіли про "теорію перемоги" Путіна.
ЗСУ можуть змусити Путіна сісти за стіл переговорів, але є нюанс - ISW
Важливість військової допомоги / колаж: Главред, фото: kremlin.ru, 4 окрема танкова бригада

Ключові тези:

  • ЗСУ можуть досягти успіхів на фронті, якщо отримуватимуть військову допомогу
  • Успіхи ЗСУ на полі бою могли б змінити розрахунки Путіна
  • Скорочення допомоги США несе ризик надання Росії ще більших переваг

Західна військова допомога для України, особливо від США, залишається ключовою. Саме з нею ЗСУ зможуть досягати рішучих успіхів на фронті та змусити російського диктатора Володимира Путіна переглянути його теорію перемоги. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначається, що скорочення американської військової допомоги для України не призведе ні до стійкого миру в країні, ні до того, що Путін перегляне свою теорію перемоги.

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За словами аналітиків, теорія перемоги очільника Кремля полягає в тому, що російська армія здатна підтримувати повільне, поступове просування на полі бою довше, ніж українські війська можуть оборонятися, і довше, ніж Захід буде готовий підтримувати Україну.

"Інститут вивчення війни продовжує вважати, що західна військова допомога — особливо та, яку можуть швидко й масштабно надати лише Сполучені Штати, — залишається ключовою для того, щоб українські сили могли досягати рішучих успіхів на фронті та змушували Путіна переглянути свою теорію перемоги", - йдеться у повідомленні.

В ISW також наголошують, що успіхи на полі бою, які змінюють розрахунки Путіна, змусили б Росію перейти до конструктивних переговорів для забезпечення мирного врегулювання війни.

"Натомість скорочення американської допомоги Україні несе ризик надання Росії ще більших переваг на фронті. Це також може підбадьорити Путіна до продовження війни, зміцнюючи його переконання, що РФ здатна завоювати Україну. А це суперечить заявленій меті президента США Дональда Трампа щодо забезпечення тривалого миру в Україні", - підсумували аналітики.

ЗСУ можуть змусити Путіна сісти за стіл переговорів, але є нюанс - ISW
Допомога США / Інфографіка: Главред

Військова допомога - останні новини

Як повідомляв Главред, генеральний секретар Альянсу Марк Рютте заявив, що у підсумковій декларації саміту НАТО, який відбудеться наприкінці червня в Гаазі, буде чітко прописано питання військової підтримки України.

Міністр оборони України Рустем Умєров повідомив, що Міжнародні партнери України зобов'язалися цього року виділити на безпекову допомогу більше коштів, ніж було виділено в попередні роки повномасштабної війни РФ проти України.

Крім того, Велика Британія оголосила про рекордний пакет військової допомоги Україні. Зокрема, новий пакет передбачає постачання 100 000 дронів для Сил оборони України до кінця 2025 року — удесятеро більше, ніж торік, із рекордним фінансуванням у 350 млн фунтів стерлінгів.

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Що таке Інститут вивчення війни (ISW)?

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

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