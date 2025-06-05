Що НАТО запише в декларацію: Рютте розкрив плани щодо допомоги Україні

Генсек НАТО підтвердив, що у фінальній декларації саміту в Гаазі планують зафіксувати підтримку України, зокрема військову та промислову.

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Рютте розповів про підготовку декларації НАТО / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Коротко:

НАТО готує декларацію з військовою допомогою Україні

Саміт відбудеться наприкінці червня у Гаазі

Обговорюють питання витрат, оборонпрому і підтримки України

У підсумковій декларації саміту НАТО, який відбудеться наприкінці червня в Гаазі, буде чітко прописано питання військової підтримки України. Про це повідомив генеральний секретар Альянсу Марк Рютте під час пресконференції за результатами зустрічі міністрів оборони країн-членів НАТО у Брюсселі.

"Очевидно, що декларація саміту буде, коли буде. Але я вже згадав основні пункти. Декларація саміту зосередиться на трьох питаннях: витрати, оборонпром, забезпечення Україні необхідного для боротьби, щоб завершити цю жахливу агресію Росії тривалим миром", — зазначив Рютте. відео дня

Він наголосив, що ці напрямки наразі залишаються предметом обговорення серед союзників.

"Тож остаточної версії заяви ще немає. І це нормально, бо саміт через три тижні", — додав генеральний секретар НАТО.

Також Рютте підкреслив, що перебіг подій в Україні матиме глобальні наслідки, зокрема для Китаю та інших країн, які уважно стежать за ситуацією.

НАТО / Інфографіка: Главред

Він вчергове визнав важливість зусиль президента США Дональда Трампа, який, за його словами, зламав цей глухий кут, знайшов можливість, щоб говорити з Путіним, щоб, наприкінці, добитися зупинки кровопролиття та досягнення стійкого та тривалого миру в Україні.

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Крім того, у Північноатлантичному альянсі пропонують зараховувати нові витрати на зміцнення Збройних сил України до категорії "пов’язаних з обороною". Зокрема, мова йде про закупівлю військової техніки спеціально для України та інвестиції в український оборонно-промисловий комплекс. Такі витрати, згідно з пропозицією, можуть увійти до складу оборонних витрат країн-членів НАТО відповідно до нових цільових показників.

Якщо війна в Україні припиниться або буде заморожена, а НАТО одночасно з цим не переозброїться, то приблизно за п'ять років Росія може бути готова до широкомасштабної війни в Європі. Такий розвиток подій прогнозує Служба військової розвідки Данії.

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Хто такий Марк Рютте? Марк Рютте – нідерландський політик, лідер Народної партії за свободу і демократію з 2006 до 2023 року. 26 червня 2024 призначений генеральним секретарем НАТО, заступив на посаду 1 жовтня 2024 року. Прем'єрміністр Нідерландів з 14 жовтня 2010 року до до 2 липня 2024 року. Після закінчення інституту працював упродовж десяти років у харчовій компанії, поки 2002 року не перейшов у сферу національної політики. Був міністром у соціальних справ, згодом – освіти, культури і науки в першому і другому уряді Балкененде, очолював фракцію Народної партії за свободу і демократію в другій палаті Генеральних штатів. Рютте оголосив про намір балотуватись на посаду Генерального секретаря НАТО замість Єнса Столтенберґа в жовтні 2023, і його намір отримав офіційну підтримку від урядів США, Великої Британії, Німеччини і Франції у лютому 2024 року. Маркові Рютте протягом наступних місяців вдалося подолати опозицію Туреччини, Угорщини, Словаччини і Румунії, причому його останній конкурент, президент Румунії Клаус Йоганніс, відмовився від змагання за посаду в червні 2024 року, пише Вікіпедія.

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