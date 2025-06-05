Що НАТО запише в декларацію: Рютте розкрив плани щодо допомоги Україні

Коротко:
- НАТО готує декларацію з військовою допомогою Україні
- Саміт відбудеться наприкінці червня у Гаазі
- Обговорюють питання витрат, оборонпрому і підтримки України
У підсумковій декларації саміту НАТО, який відбудеться наприкінці червня в Гаазі, буде чітко прописано питання військової підтримки України. Про це повідомив генеральний секретар Альянсу Марк Рютте під час пресконференції за результатами зустрічі міністрів оборони країн-членів НАТО у Брюсселі.
"Очевидно, що декларація саміту буде, коли буде. Але я вже згадав основні пункти. Декларація саміту зосередиться на трьох питаннях: витрати, оборонпром, забезпечення Україні необхідного для боротьби, щоб завершити цю жахливу агресію Росії тривалим миром", — зазначив Рютте.відео дня
Він наголосив, що ці напрямки наразі залишаються предметом обговорення серед союзників.
"Тож остаточної версії заяви ще немає. І це нормально, бо саміт через три тижні", — додав генеральний секретар НАТО.
Також Рютте підкреслив, що перебіг подій в Україні матиме глобальні наслідки, зокрема для Китаю та інших країн, які уважно стежать за ситуацією.
Він вчергове визнав важливість зусиль президента США Дональда Трампа, який, за його словами, зламав цей глухий кут, знайшов можливість, щоб говорити з Путіним, щоб, наприкінці, добитися зупинки кровопролиття та досягнення стійкого та тривалого миру в Україні.
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Крім того, у Північноатлантичному альянсі пропонують зараховувати нові витрати на зміцнення Збройних сил України до категорії "пов’язаних з обороною". Зокрема, мова йде про закупівлю військової техніки спеціально для України та інвестиції в український оборонно-промисловий комплекс. Такі витрати, згідно з пропозицією, можуть увійти до складу оборонних витрат країн-членів НАТО відповідно до нових цільових показників.
Якщо війна в Україні припиниться або буде заморожена, а НАТО одночасно з цим не переозброїться, то приблизно за п'ять років Росія може бути готова до широкомасштабної війни в Європі. Такий розвиток подій прогнозує Служба військової розвідки Данії.
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Хто такий Марк Рютте?
Марк Рютте – нідерландський політик, лідер Народної партії за свободу і демократію з 2006 до 2023 року. 26 червня 2024 призначений генеральним секретарем НАТО, заступив на посаду 1 жовтня 2024 року. Прем'єрміністр Нідерландів з 14 жовтня 2010 року до до 2 липня 2024 року.
Після закінчення інституту працював упродовж десяти років у харчовій компанії, поки 2002 року не перейшов у сферу національної політики. Був міністром у соціальних справ, згодом – освіти, культури і науки в першому і другому уряді Балкененде, очолював фракцію Народної партії за свободу і демократію в другій палаті Генеральних штатів.
Рютте оголосив про намір балотуватись на посаду Генерального секретаря НАТО замість Єнса Столтенберґа в жовтні 2023, і його намір отримав офіційну підтримку від урядів США, Великої Британії, Німеччини і Франції у лютому 2024 року. Маркові Рютте протягом наступних місяців вдалося подолати опозицію Туреччини, Угорщини, Словаччини і Румунії, причому його останній конкурент, президент Румунії Клаус Йоганніс, відмовився від змагання за посаду в червні 2024 року, пише Вікіпедія.
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