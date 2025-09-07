Новий антирекорд: РФ вдарила по Україні 810 дронами та 13 ракетами, деталі

Зафіксовано влучання 9 ракет та 54 ударних БпЛА на 33 локаціях.

Скільки цілей збила ППО / колаж: Главред, фото: Сили територіальної оборони ЗСУ, ua.depositphotos.com

Коротко:

Цієї ночі РФ запустила по Україні 823 засобів повітряного нападу

Із них 810 БпЛА та 13 ракет

ППО вдалось збити 751 повітряну ціль

У ніч на 7 вересня країна-агресор Росія завдала комбінованого удару по території України із застосуванням ударних БпЛА та ракет наземного базування. Про це повідомили в Повітряних силах.

Відомо, що загалом, під час удару, радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та здійснено супровід 823 засобів повітряного нападу:

810 ударних БпЛА типу "Шахед" і безпілотників-імітаторів різних типів із напрямків Курськ, Брянськ, Міллерово, Орел, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ – РФ, Гвардійське, Чауда – ТОТ Криму;

9 крилатих ракет "Іскандер-К" із Курської обл – РФ;

4 балістичні ракети "Іскандер-М/KN-23" із ТОТ Криму.

Зазначається, що повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, ППО збито чи подавлено 751 повітряну ціль. Із них 747 ворожих БпЛА типу "Шахед" і дронів-імітаторів та 4 крилаті ракети "Іскандер-К".

"Зафіксовано влучання 9 ракет та 54 ударних БпЛА на 33 локаціях, падіння збитих (уламки) на 8 локаціях", - йдеться у повідомленні.

Як відпрацювала ППО / фото: t.me/kpszsu

Наслідки удару РФ по Україні

Цієї ночі під ударом перебували Київ, Дніпро, Кривий Ріг, Запоріжжя, Кременчук, Одеса, а також інші населені пункти. В кількох областях зафіксовано пошкодження багатоповерхових будинків, цивільної інфраструктури.

Також відомо, що внаслідок нічного ворожого удару було пошкоджено міст через Дніпро в Кременчуці. Наразі рух мостом неможливий — він перекритий.

Крім того, в Києві сильне задимлення на Борщагівці, людям радять зачинити вікна і сидіти вдома.

Російські ракети / Інфографіка: Главред

Російська атака - що відомо

Як повідомляв Главред, 6 вересня російські окупанти завдали удару по Запоріжжю, застосувавши ударні безпілотники. Поранення отримали четверо людей.

7 вересня вперше через ворожу атаку пошкоджена будівля Уряду. Прем’єр-міністр України Юлія Свириденко, внаслідок удару постраждали дах і верхні поверхи будівлі.

Мер Києва Віталій Кличко написав, що цієї ночі жертвами ворожої атаки стали молода жінка та дитина віком до одного року. У Національній поліції повідомили, що з-під завалів частково зруйнованого 9-поверхового житлового будинку рятувальники дістали тіла загиблих. Ними виявились 32-річна жінка та її син, якому було лише 2 місяці.

