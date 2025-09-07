Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Новий антирекорд: РФ вдарила по Україні 810 дронами та 13 ракетами, деталі

Марія Николишин
7 вересня 2025, 09:18оновлено 7 вересня, 10:01
182
Зафіксовано влучання 9 ракет та 54 ударних БпЛА на 33 локаціях.
Новий антирекорд: РФ вдарила по Україні 810 дронами та 13 ракетами, деталі
Скільки цілей збила ППО / колаж: Главред, фото: Сили територіальної оборони ЗСУ, ua.depositphotos.com

Коротко:

  • Цієї ночі РФ запустила по Україні 823 засобів повітряного нападу
  • Із них 810 БпЛА та 13 ракет
  • ППО вдалось збити 751 повітряну ціль

У ніч на 7 вересня країна-агресор Росія завдала комбінованого удару по території України із застосуванням ударних БпЛА та ракет наземного базування. Про це повідомили в Повітряних силах.

Відомо, що загалом, під час удару, радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та здійснено супровід 823 засобів повітряного нападу:

відео дня
  • 810 ударних БпЛА типу "Шахед" і безпілотників-імітаторів різних типів із напрямків Курськ, Брянськ, Міллерово, Орел, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ – РФ, Гвардійське, Чауда – ТОТ Криму;
  • 9 крилатих ракет "Іскандер-К" із Курської обл – РФ;
  • 4 балістичні ракети "Іскандер-М/KN-23" із ТОТ Криму.

Зазначається, що повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, ППО збито чи подавлено 751 повітряну ціль. Із них 747 ворожих БпЛА типу "Шахед" і дронів-імітаторів та 4 крилаті ракети "Іскандер-К".

"Зафіксовано влучання 9 ракет та 54 ударних БпЛА на 33 локаціях, падіння збитих (уламки) на 8 локаціях", - йдеться у повідомленні.

Новий антирекорд: РФ вдарила по Україні 810 дронами та 13 ракетами, деталі
Як відпрацювала ППО / фото: t.me/kpszsu

Наслідки удару РФ по Україні

Цієї ночі під ударом перебували Київ, Дніпро, Кривий Ріг, Запоріжжя, Кременчук, Одеса, а також інші населені пункти. В кількох областях зафіксовано пошкодження багатоповерхових будинків, цивільної інфраструктури.

Також відомо, що внаслідок нічного ворожого удару було пошкоджено міст через Дніпро в Кременчуці. Наразі рух мостом неможливий — він перекритий.

Крім того, в Києві сильне задимлення на Борщагівці, людям радять зачинити вікна і сидіти вдома.

Новий антирекорд: РФ вдарила по Україні 810 дронами та 13 ракетами, деталі
Російські ракети / Інфографіка: Главред

Російська атака - що відомо

Як повідомляв Главред, 6 вересня російські окупанти завдали удару по Запоріжжю, застосувавши ударні безпілотники. Поранення отримали четверо людей.

7 вересня вперше через ворожу атаку пошкоджена будівля Уряду. Прем’єр-міністр України Юлія Свириденко, внаслідок удару постраждали дах і верхні поверхи будівлі.

Мер Києва Віталій Кличко написав, що цієї ночі жертвами ворожої атаки стали молода жінка та дитина віком до одного року. У Національній поліції повідомили, що з-під завалів частково зруйнованого 9-поверхового житлового будинку рятувальники дістали тіла загиблих. Ними виявились 32-річна жінка та її син, якому було лише 2 місяці.

Читайте також:

Про джерело: Повітряні сили Збройних сил України

Повітряні сили Збройних сил України — вид збройних сил у складі Збройних сил України, який має на озброєнні винищувальну, бомбардувальну і транспортну авіацію, а також зенітні ракетні війська і радіотехнічні війська. Військово-повітряні сили у цьому вигляді були створені у 2004 році шляхом об'єднання двох видів: Військово-повітряних сил та Військ протиповітряної оборони України.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

ПВО Повітряні Сили Генштаб ЗСУ новини України атака дронів Ракетна атака на Україну
Новини партнерів

Головне за день

Більше
НПЗ та стратегічні об'єкти під ударом: дрони потужно атакували Росію

НПЗ та стратегічні об'єкти під ударом: дрони потужно атакували Росію

11:05Світ
РФ вдарила по важливому мосту: в Укрзалізниці попередили про затримку поїздів

РФ вдарила по важливому мосту: в Укрзалізниці попередили про затримку поїздів

10:41Україна
"Потрібна політична воля": Зеленський назвав спосіб зупинити Путіна на фоні атаки РФ

"Потрібна політична воля": Зеленський назвав спосіб зупинити Путіна на фоні атаки РФ

10:15Війна
Реклама

Популярне

Більше
Коли можна водити авто без водійського посвідчення - три законні випадки

Коли можна водити авто без водійського посвідчення - три законні випадки

Карта Deep State онлайн за 7 вересня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 7 вересня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Ретроградний Уран внесе корективи: які ТОП-4 знаки отримають прорив

Ретроградний Уран внесе корективи: які ТОП-4 знаки отримають прорив

Приїхали на кінцеву: український співак розлучається після 6 років шлюбу

Приїхали на кінцеву: український співак розлучається після 6 років шлюбу

Гороскоп на завтра 7 вересня: Овнам - серйозна сварка, Дівам - приємний подарунок

Гороскоп на завтра 7 вересня: Овнам - серйозна сварка, Дівам - приємний подарунок

Останні новини

11:05

НПЗ та стратегічні об'єкти під ударом: дрони потужно атакували Росію

10:56

Фінансовий гороскоп на тиждень з 8 по 14 вересня

10:41

РФ вдарила по важливому мосту: в Укрзалізниці попередили про затримку поїздів

10:29

Любовний гороскоп на тиждень з 8 по 14 вересня

10:15

"Потрібна політична воля": Зеленський назвав спосіб зупинити Путіна на фоні атаки РФФото

Росіяни у полоні катували нас електрострумом, радянськими піснями та голодом – ХилюкРосіяни у полоні катували нас електрострумом, радянськими піснями та голодом – Хилюк
10:00

Вперше за весь час війни: Росія вдарила по Кабміну в Києві, яка зараз ситуаціяФото

09:32

Дитині було два місяці: у Києві з-під завалів дістали тіло немовля та його мамиФото

09:18

Гороскоп на тиждень з 8 по 14 вересня: Ракам - витрати, Левам - випробування

09:18

Новий антирекорд: РФ вдарила по Україні 810 дронами та 13 ракетами, деталі

Реклама
09:18

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 7 вересня (оновлюється)

09:13

Ставка на далекобійні ракети: Європа повинна дати Україні право бити по РосіїПогляд

08:35

Кабмін у вогні, пожежні примчали до будівлі: прем'єр розповіла про наслідкиФото

08:30

Карта Deep State онлайн за 7 вересня: що відбувається на фронті (оновлюється)

07:08

Масована атака РФ по Україні: міста трясло від вибухів, є постраждаліФото

06:31

У Києві пекло після атаки РФ: загинули діти, горить Кабмін і все в диму - подробиціФото

06:09

Ти нікому не цікавий, поки не знімеш відео, як когось "двухсотив"Погляд

05:30

Ребус для тих, у кого чудовий зір: треба за 7 секунд знайти цифру 33

04:31

Собаки з "котячим" характером: список порід для любителів мурчиків

03:00

Тест на IQ: знайдіть 4 відмінності на картинці із затишною вітальнею за 10 секунд

02:35

Справжній гігант: учені показали вигляд найбільшого ссавця на планеті

Реклама
01:34

Маленька Україна на іншому кінці планети: де українська мова стала офіційноюВідео

06 вересня, субота
23:50

Україна виробляє 60% зброї для ЗСУ - Зеленський назвав нову амбітну ціль

23:29

"Справжнє диво": Камалія показала дорослих дочок-красунь

22:59

"Навіщо це мені": заміжня Лорак несподівано заговорила про нещасливе кохання

22:49

Фіцо зробив несподівану заяву щодо зустрічі Зеленського і Путіна

22:24

Приїхали на кінцеву: український співак розлучається після 6 років шлюбу

22:15

У Польщі впав загадковий літаючий об'єкт: ЗМІ назвали найімовірнішу версію

21:59

Коли закінчиться війна: колишній начальник ГУР зробив прогноз

21:51

Тисячу разів так: блогерка Квіткова виходить заміж за футболіста

21:21

Що робити з дрібною картоплею: п'ять корисних способів

20:48

"Вирішальний прорив" на Донбасі: у ЗСУ назвали три міста, які хоче взяти РФ

20:38

Росіяни атакували Запоріжжя табуном БпЛА: спалахнули пожежі, є постраждаліФотоВідео

20:35

Дерева-осушувачі: що потрібно посадити біля вигрібної ямиВідео

20:09

Коли можна водити авто без водійського посвідчення - три законні випадкиВідео

19:51

В Україні можуть з'явитися війська Китаю: чому це погана історія

19:33

Туман та дощі з грозами: синоптики назвали регіони, де буде сильна негода

19:10

Як Китай хоче надурити Путіна і забрати ОДКБ і ЄАЕСПогляд

19:03

Над Кримом скоро можуть з’явитися українські літаки - Братчук заінтригував планами

18:33

Обберуть до останньої копійки: ТОП-4 фрази, які не можна казати, купуючи машину

18:25

Окупанти просунулися в трьох областях: у DeepState розкрили деталі

Реклама
17:58

Ретроградний Уран внесе корективи: які ТОП-4 знаки отримають прорив

17:20

Затримано нардепа від ОПЗЖ за підозрою у держзраді - що відомо

17:08

Ступка показав свою "улюблену кицюню" в купальнику

16:54

ТОП-4 продукти заберуть життя вашого собаки: що не можна не давати чотирилапим

16:52

Без цієї країни Росія зможе провоювати лише 1-2 місяці: експерт розкрив деталі

16:42

Долар екстремально подешевшав, євро мчить вгору - новий курс валют на 8 вересня

16:29

Помінялися ролями: вівчарка влаштувала "сюрприз", поки господиня мила вольєрВідео

16:14

Українців попередили про ріст комуналки аж до 20%: названо неочікувану причину

15:35

Війська Путіна відводять сили із Сумської області: що задумав ворог

15:26

Неприємне дежавю: у Польщі відзначилися прикрим вчинком щодо України

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річЯка помилка під час поливу рослин може їх вбити
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Синоптик
Погода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодні
Мода та краса
Гарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волосся
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Рецепти
СалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакуски
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Новини шоу бізнесу
Ані ЛоракПотапКейт МіддлтонСофія РотаруАлла ПугачоваОльга СумськаМаксим ГалкінФіліп КіркоровНастя КаменськихОлена ЗеленськаВіталій Козловський
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти