У Ворзелі росіяни вбили та з'їли двох собак у захопленому будинку

У Ворзелі окупанти розстрілювали собак і їли

У Ворзелі, що поблизу Бучі та Ірпеня, окупанти облаштувалися в будинку, розстріляли дорогі машини, а також вбили і з'їли двох собак, розповів журналіст Сергій Мисюра.

Тварин нелюди прибивали до сходів, там розчленовували і смажили на мангалі, що у дворі.

Про це свідчать залишені прибитими лапи тварин, прикручені саморізами до дерев'яних сходів за будинком. Там лапи рудої собаки, а також саморізи з залишками білої вовни.

Крім того вони розстріляли Bentley і Range Rover в гаражах. На Bentley скинули купу сміття, а також білою фарбою на капоті написали "Пріора".

"Після вбивства і зґвалтування дітей, для мене це такий же шок, а за відчуттями - навіть більше... Другий день мене тримає... Ці гамадрили з чукотки жерли наших собак позаду захопленого заможного будинку в Ворзелі", - пише журналіст.

Звірства окупантів у Бучі

Російські військові ґвалтували і вбивали українців у населених пунктах Київської області, які раніше були окуповані.

Під час захоплення Бучі окупанти вбили десятки мирних жителів, їхні тіла хаотично були розкидані вулицями міста. На багатьох тілах були білі пов'язки, що вказувало на те, що вони беззбройні.

У Бучі в братській могилі вже поховали 280 місцевих жителів. За словами міського голови Бучі Анатолія Федорука, на вулицях лежать тіла вбитих людей, деяким по 14 років.

Крім того, російські окупанти у Бучі в підвалі одного з будинків влаштували собі казарму, а в приміщенні поруч-катівню, де розстрілювали мирних жителів.

Окупанти пов'язували дітей і ґвалтували дівчаток.

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