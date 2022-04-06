Зеленський повідав, які країни готові обговорювати гарантії безпеки

Зеленський назвав країни, які вже готові обговорювати документ / фото ОПУ

Президент Володимир Зеленський розповів, що сім країн готові обговорювати зміст міжнародної угоди щодо гарантій безпеки для України.

"На сьогодні зустрічі України з колом тих країн, яких ми бачимо серед гарантів безпеки для нашої держави, або є країни, які самі хочуть підтримувати-поки такої об'єднаної зустрічі не було, - сказав президент в інтерв'ю для турецького каналу Habertürk.

Він зазначив, що зустріч відбудеться, адже її вже підтвердили представники майбутніх держав-гарантерів. Зокрема, йдеться США, Британію, Туреччину, Польщу, Німеччину, Францію та Ізраїль.

"Це ще не всі гарантери, але я назвав ті країни, які вже готові приїжджати і обговорювати список гарантій безпеки. Перший крок-це зустріч з представниками цих країн. Потім об'єднане розуміння гарантій безпеки, а потім вже спілкування з російською стороною", - додав Зеленський.

Звірства окупантів у Бучі

Російські військові ґвалтували і вбивали українців у населених пунктах Київської області, які раніше були окуповані.

Під час захоплення Бучі окупанти вбили десятки мирних жителів, їхні тіла хаотично були розкидані вулицями міста. На багатьох тілах були білі пов'язки, що вказувало на те, що вони беззбройні.

У Бучі в братській могилі вже поховали 280 місцевих жителів. За словами міського голови Бучі Анатолія Федорука, на вулицях лежать тіла вбитих людей, деяким по 14 років.

Крім того, російські окупанти у Бучі в підвалі одного з будинків влаштували собі казарму, а в приміщенні поруч-катівню, де розстрілювали мирних жителів.

Окупанти пов'язували дітей і ґвалтували дівчаток.

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