У Лисичанську під обстрілами загинула шестирічна дитина - ОВА

Війська Росії продовжують обстрілювати населені пункти Луганської області. В результаті чергової атаки загинула дитина.
Війська Росії продовжують обстрілювати населені пункти Луганської області. В результаті чергової атаки в неділю, 12 червня, загинула дитина, повідомив у Telegram глава Луганської ОВВА Сергій Гайдай.
"Лисичанськ рашисти потужно обстрілюють, сьогодні від ворожого вогню загинула шестирічна дитина", - заявив Гайдай.
Також він додав, що зараз тривають важкі бої на території Горянської громади.
Війна в Україні
Як повідомляв Главред, 24 травня радник глави Офісу президента Олексій Арестович розповів, що росіяни у Сєвєродонецьку хочуть зробити "новий Маріуполь". За його словами, противник має перевагу в артилерії і авіації в Сєвєродонецьку. Однак у Лисичанську та Сєвєродонецьку ситуація в цілому керована.
Вже наступного дня Арестович заявив, що Україна програла російській армії за темпами.
В Американському інституті вивчення війни вважають, що наступ російських окупантів захоплення Сєвєродонецька може початися найближчими днями. Армія РФ направить всі свої зусилля на відрізання двох основних магістралей в Сєвєродонецьк на Донбасі і штурм міста.
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