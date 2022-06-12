У Лисичанську під обстрілами загинула шестирічна дитина - ОВА

У Лисичанську під обстрілами загинула шестирічна дитина / Фото Суспільне

Війська Росії продовжують обстрілювати населені пункти Луганської області. В результаті чергової атаки в неділю, 12 червня, загинула дитина, повідомив у Telegram глава Луганської ОВВА Сергій Гайдай.

"Лисичанськ рашисти потужно обстрілюють, сьогодні від ворожого вогню загинула шестирічна дитина", - заявив Гайдай.

Також він додав, що зараз тривають важкі бої на території Горянської громади.

Війна в Україні

Як повідомляв Главред, 24 травня радник глави Офісу президента Олексій Арестович розповів, що росіяни у Сєвєродонецьку хочуть зробити "новий Маріуполь". За його словами, противник має перевагу в артилерії і авіації в Сєвєродонецьку. Однак у Лисичанську та Сєвєродонецьку ситуація в цілому керована.

Вже наступного дня Арестович заявив, що Україна програла російській армії за темпами.

В Американському інституті вивчення війни вважають, що наступ російських окупантів захоплення Сєвєродонецька може початися найближчими днями. Армія РФ направить всі свої зусилля на відрізання двох основних магістралей в Сєвєродонецьк на Донбасі і штурм міста.

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