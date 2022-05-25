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"Ми програли російській армії за темпами": Арестович оголосив про початок нового етапу війни

25 травня 2022, 21:57

За словами Арестовича, ми відстаємо, що робить ситуацію на фронті вкрай важкою.

Арестович війська
Арестович / УНІАН

Радник керівника Офісу президента Олексій Арестович розповів, що Росія на законодавчому рівні змінила вік для чоловіка, з якого вони можуть підписати контракт для вступу до лав ЗС РФ.

Як розповів Арестович в розмові з російським правозахисником Марком Фейгіним, це означає, що в Росії великі втрати бойового складу.

Втім, небезпека полягає в тому, що будуть добровольці, які будуть підписувати контракт, що їхати воювати в Україну.

"Я сьогодні хочу оголосити новий етап, вже офіційний, цієї війни і розповісти, в чому його зміст і в чому небезпека. Сьогодні Рада РФ і Держдума затвердили указ про зняття верхньої межі віку для мобілізованих. Точніше не мобілізованих, а тих, хто може підписати контракт. З одного боку це показує, що у них проблема з особовим складом, а з іншого – це означає, що є добровольці, які бажають підписати контракт", - розповів Арестович.

Однак, за словами Арестовича, ми програли російській армії за темпами.

"Вони накопичили резерви раніше, ніж ми. Ми відстаємо, що робить ситуацію на фронті вкрай важкою. Через це можливе повернення російської армії на північ нашої країни і посилення тиску по лінії Херсон-Запоріжжя", - Арестович.

Війна в Україні

Раніше президент Володимир Зеленський говорив, що його французький колега Еммануель Макрон пропонував піти на поступки по суверенітету України, щоб "зберегти обличчя" російському диктатору Володимиру Путіну.

"Може, Еммануель щось знає більше. Я знаю, що він хотів знайти ті чи інші результати в посередництві між нами, але він не знайшов. Не з нашого боку, а з боку Росії. А мені пропонувати деякі речі, пов'язані з певними поступками щодо українського суверенітету заради того, щоб зберегти обличчя Путіну, це некоректно з боку тих чи інших лідерів", - заявив Зеленський в інтерв'ю італійським ЗМІ.

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявляв, що подібні заяви звучали і від інших європейських політиків.

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війна в Україні Олексій Арестович війна Росії та України
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