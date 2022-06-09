Небезпечно навіть в укриттях: Лисичанськ обстрілюють великим калібром, пробиває бетон

У Лисичанську небезпечно навіть в укриттях / lg.dsns.gov.ua

У Луганській області росіяни обстрілюють Лисичанськ з великого калібру. Жителям міста небезпечно перебувати навіть в укриттях, повідомив у Facebook голова ОВА Сергій Гайдай.

"Орки потужно обстрілюють Лисичанськ з великого калібру, який пробиває бетон. Городянам вкрай небезпечно перебувати, навіть в укриттях. Боїв всередині і навколо міста немає", - написав він.

Гайдай також додав, що запеклі бої тривають у Сєвєродонецьку.

"Вже відзвітували росіяни, що вони захопили місто, але щось гинуть їхні солдати", - сказав він.

Росія зібралася анексувати Донбас, Херсонську та Запорізьку області

Видання Медуза 9 червня з посиланням на близькі до Кремля джерела опублікувало інформацію, згідно з якою Кремль зібрався об'єднати окуповані території Донбасу, Херсонської та Запорізької областей у, мовляв, один федеральний округ у складі Росії.

Згідно з планами кремлівської адміністрації, так званий "Федеральний округ "повинен з'явитися після того, як на цих територіях окупанти проведуть нібито "референдум".

"Округ повинен з'явитися після того, як на цих територіях пройдуть референдуми про приєднання до Росії. Приєднуватися до діючих округів українські території не будуть", - зазначено в статті.

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