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Сталося диво: підліток з Лисичанська вижив після отримання несумісної з життям травми

12 червня 2022, 14:11

Тринадцятирічному Святославу через попадання 4-сантиметрового уламка снаряда розірвало легеню. Лікарі 10 днів боролися за життя підлітка.

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Святославу лікарі зробили операцію у Львові / Львівська міськрада

13-річний Святослав з Лисичанська отримав серйозне поранення 9 травня. Йому розірвало легеню в результаті влучення 4-сантиметрового уламка снаряда. Лікарі 10 днів боролися за життя хлопця. Наразі йому вже нічого не загрожує, він лікується в Клінічній лікарні швидкої допомоги у Львові. Три тижні Святослав перебував у реанімації під апаратом штучного дихання. Декілька днів тому лікарі прийняли рішення відключити хлопця від апарату, тому що він вже може дихати сам.

Історію порятунку Святослава розповіла його мама Олени та лікарі клініки в рамках підготовки до Форуму донорів, повідомляє Zn.ua.

Мама миттєво відреагувала і придавила рану

Російські окупаційні війська 9 травня цілий день обстрілювали Луганську область, у тому числі і місто Лисичанськ. Сім'я Святослава та їхні сусіди, коли було затишшя, поверталися з укриття, російська ракета наздогнала їх біля власного двору.

Підліток і сусід отримали осколкові поранення. Постраждалих спочатку на своїй машині, а потім на машині швидкої допомоги доставили до Бахмуту, де була надана медична допомога.

Відразу після поранення Святослав припускав, що йому відірвало руку. Але кров, що стікала з правого боку, лилася з шиї. Осколок від снаряду потрапив хлопцю в шию, пройшов крізь грудну клітку, розірвавши легеню, і зупинився над діафрагмою. Завдяки тому, що мама відреагувала миттєво і придавила рукою рану, хлопець не стік кров'ю на місці.

Хлопця евакуювали для проведення хірургічної операції до Львова

У Бахмуті, у військовому госпіталі, Святослава відправили до реанімації. Лікарі після обстеження сказали, що травма дуже складна і потрібно проводити хірургічне втручання. Для проведення операції було прийнято рішення перевезти підлітка на евакуаційному поїзді до Львова. Весь шлях хлопець був підключений до апарату штучного дихання.

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Лікарі провели хлопцю операцію з вилучення осколка / Львівська міськрада

Хлопцю провели операцію у Львові

У клінічній лікарні швидкої допомоги у Львові провели повторне обстеження хлопця. Фахівці медичного закладу сказали, що відразу операцію робити небезпечно. Стан пацієнта був вкрай важким. Декілька днів Святослав провів у реанімації, лікарі стабілізували його стан.

Складно уявити, що пережили батьки Святослава за цей час.

Коли це стало можливим, потерпілому зробили операцію з видалення осколка. Була ймовірність, що через травму доведеться видалити уражену легеню, але, на щастя, цього не сталося. Три тижні Святослав провів у реанімації під апаратом штучного дихання. Тільки декілька днів тому лікарі прийняли рішення відключити його від апарату, тому що він вже може дихати сам.

Святослав з мамою перебувають у Львові. Триває лікування. Про повернення додому мови наразі не йде. Сім'я прагне знову поїхати до рідного Лисичанську, але тільки після перемоги України у війні.

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