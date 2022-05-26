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Битва за Сєвєродонецьк: окупанти можуть почати штурм міста найближчими днями - ISW

26 травня 2022, 06:36

Загарбники хочуть повністю перерізати наземні лінії комунікації ЗСУ на північний захід від Сєвєродонецька і завершити оточення Луганської області.

війна, військові, ЗСУ, вторгнення
Росія найближчими днями може почати битву за Сєвєродонецьк / Фото Reuters

Наступ російських окупантів для захоплення Сєвєродонецька може початися найближчими днями. Армія РФ направить всі свої зусилля на відрізання двох основних магістралей в Сєвєродонецьк на Донбасі та штурм міста. Такий прогноз озвучили в Американському інституті вивчення війни (ISW). Також повідомляється про те, що загарбники змінили тактику ведення боїв.

Експерти зазначають, що російське командування, найімовірніше, визначило пріоритетом військових дій в Україні просування на схід і захід від Попасної, щоб перерізати наземні лінії комунікації ЗСУ на південний захід від Сєвєродонецька і завершити оточення Луганської області.

Є інформація, що росіяни увійшли в Лиман і можуть використовувати його для координації просування на південний схід від Ізюма для початку наступу на Сіверськ.

Водночас російські окупанти можуть почати битву за Сєвєродонецьк ще до встановлення контролю над наземними лініями комунікації на північний захід і північний захід від Сєвєродонецька.

Ударом по Запоріжжю, який Росія завдала у вівторок, 25 травня, окупанти намагалися зруйнувати ключовий логістичний центр українських військ, що діють на сході.

Аналізуючи заяви глави міліції так званої "ДНР" Едуарда Басуріна, ISW повідомляє, що Росія буде створювати "менші котли", щоби позбавити українські війська матеріально-технічного забезпечення і підкріплення замість широкомасштабного оточення на адміністративному кордоні Донецької області.

"Російським військам може знадобитися провести наземний наступ на Сєвєродонецьк найближчими днями", - вважають експерти ISW.

В Інституті повідомляють, що 25 травня російські війська обстріляли залізничні колії поблизу Авдіївки, що, ймовірно, призведе до подальшого розхитування логістики ЗСУ в цьому районі.

Водночас війська РФ, найімовірніше, готуються до контрнаступу українських військ і облаштовуються для тривалих операцій на півдні України.

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Фото understandingwar.org

Як повідомляв Главред, 24 травня радник глави Офісу президента Олексій Арестович розповів, що росіяни у Сєвєродонецьку хочуть зробити "новий Маріуполь". За його словами, противник має перевагу в артилерії та авіації в Сєвєродонецьку. Однак у Лисичанську та Сєвєродонецьку ситуація загалом керована.

25 травня Арестович заявив, що Україна програла російській армії за темпами.

"Вони накопичили резерви раніше, ніж ми. Ми відстаємо, що робить ситуацію на фронті вкрай важкою. Через це можливе повернення російської армії на північ нашої країни і посилення тиску по лінії Херсон-Запоріжжя", — сказав радник глави ОП.

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