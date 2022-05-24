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"Ми ледь-ледь вигрібаємо там": Арестович розповів про новий котел на сході України

24 травня 2022, 23:48

У Лисичанську та Сєвєродонецьку ситуація загалом керована.

війна, танк РФ, Арестович
Арестович / УНІАН, Reuters

Радник голови Офісу президента Олексій Арестович розповів, що росіяни в Сєвєродонецьку хочуть зробити "новий Маріуполь".

В інтерв'ю Марку Фейгіну Арестович повідомив, що противник має перевагу по артилерії і авіації в Сєвєродонецьку.

Однак у Лисичанську та Сєвєродонецьку ситуація загалом керована.

"Якщо подивитися на Сіверськ, то ось він малий котел вздовж залізниці, який вони намагаються замкнути від Сіверська до Берестового. Виходить маленький котел: Ямпіль, Сіверськ, Врубівка, Попасна – вони замикають, Лисичанськ і Сєвєродонецьк – залишаються в оточенні. Ми ледь-ледь вигрібаємо там", - заявив Арестович.

Війна Росії проти України

Росія в другій половині квітня оголосила про нібито другий етап своєї війни проти України. Заступник командувача військами Центрального військового округу Рустам Міннекаєв заявив, що Москва збирається окупувати весь Донбас, південні області України і прорубати коридор в захоплену Автономну Республіку Крим.

Радник голови Офісу президента Олексій Арестович припускає, що вже у середині червня ЗСУ можуть піти в контрнаступ на війська РФ. Українська армія чекає отримання важкого озброєння від західного світу. Зброя в потрібних кількостях може з'явитися до кінця травня – початку червня. Тоді армія України плануватиме військову операцію.

Сили оборони України продовжують успішні контрнаступні дії в Харківській області. На півночі регіону українські війська звільнили низку населених пунктів. Військові 227-го батальйону 127-ї бригади територіальної оборони 15 травня заявили, що дійшли до ділянки державного кордону з РФ.

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