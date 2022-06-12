Втрати Росії в червні можуть перевищити 40 тисяч солдатів - Зеленський

Зеленський / Офіс президента, Reuters

Втрати росіян в війні проти України можуть досягти 40 тисяч вже в червні. Як заявив президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні, РФ планує застосувати в боях недосвідчених строковиків.

"Російська армія намагається завести на Донбас резервні сили. Але які у них можуть бути резерви зараз? Схоже, спробують кинути в бій слабо підготовлених строковиків і тих, кого зібрали під час прихованої мобілізації. І це означає тільки одне: Росія ще в червні може перетнути кордон в 40 тисяч своїх втрачених військових", - заявив глава української держави.

За словами Зеленського, така шкода стане безпрецедентною для Росії.

Також він зазначив, що основна тактика окупантів не змінилася. Вони продовжують здійснювати спроби наступу на Донбасі.

"Вони тиснуть в Сєвєродонецьку, там тривають дуже жорстокі бої буквально за кожен метр, а також тиснуть в напрямку на Лисичанськ, Бахмут, Слов'янськ", - розповів президент.

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Війна в Україні

Як повідомляв Главред, 24 травня радник глави Офісу президента Олексій Арестович розповів, що росіяни у Сєвєродонецьку хочуть зробити "новий Маріуполь". За його словами, противник має перевагу в артилерії і авіації в Сєвєродонецьку. Однак у Лисичанську та Сєвєродонецьку ситуація в цілому керована.

Вже наступного дня Арестович заявив, що Україна програла російській армії за темпами.

В Американському інституті вивчення війни вважають, що наступ російських окупантів захоплення Сєвєродонецька може початися найближчими днями. Армія РФ направить всі свої зусилля на відрізання двох основних магістралей в Сєвєродонецьк на Донбасі і штурм міста.

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