Рашисти наступали на Лисичанськ, але отримали по зубах і відійшли - Генштаб

Окупанти наступали на Лисичанськ / lg.dsns.gov.ua

У п'ятницю, 3 червня, рашисти вели наступ на наступ на Бахмут, Соледар і Лисичанськ, але змушені були відійти на раніше зайняті позиції, повідомляє сторінка Facebook Генерального штабу ЗСУ.

За інформацією українських військових, сьогодні противник вів наступ в районі Бахмута, Соледара і Лисичанська.

"Успіху немає, відійшов на раніше зайняті позиції. Намагався взяти під контроль ділянку лівого берега річки Сіверський Донець і створити умови для форсування основними силами угруповання", - йдеться в повідомленні.

Війна в Україні

За даними Генштабу ЗСУ станом на 2 червня, втрати Росії в Україні склали 30850 чоловік особового складу.

Як повідомляв Главред, захисники України розбили батальйонну тактичну групу армії РФ, яка намагалася наступати в районі села Інгулець на Херсонщині. Там окупанти втратили десятки одиниць техніки і не менш ніж сотню осіб убитими.

2 червня в РФ офіційно підтвердили ліквідацію бійцями ЗСУ в Луганській області льотчика і генерал-майора російських окупантів Канамата Боташева.

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