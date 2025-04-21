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В Кремлі "злили" нові плани щодо війни: в ISW пояснили, до чого готують росіян

Юрій Берендій
21 квітня 2025, 08:25
15066
Кремль створює для росіян інформаційне підґрунтя для нової агресії проти колишніх республік СРСР та Фінляндії, які стали членами НАТО, зазначили в ISW.
В Кремлі 'злили' нові плани щодо війни: в ISW пояснили, до чого готують росіян
В ISW попередили про плани РФ і назвали майбутні цілі / Колаж Главред, фото: скріншот із відео, Міноборони РФ, ua.depositphotos.com

Про що йдеться у звіті ISW

  • Кремль готує росіян до протистояння з країнами НАТО
  • Звинувачення в нацизмі - звична тактика РФ для виправдання агресії
  • Цілями РФ можуть стати колишні республіки СРСР та Фінляндія

У Росії триває курс на довготривалу мілітаризацію суспільства, що, ймовірно, пов’язано з підготовкою до можливого затяжного протистояння з НАТО. Для цього кремлівські посадовці активно просувають риторику, яку раніше вже використовували для легітимізації вторгнення в Україну. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW)

Як приклад, в ISW наводять інтерв’ю російського пропагандиста Павла Зарубіна, який 20 квітня звернувся до голови МЗС РФ Сергія Лаврова з проханням прокоментувати заклик керівництва ЄС до європейських лідерів не брати участі в параді у Москві.

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У відповідь Лавров заявив, що Євросоюз нібито підтримує "неонацистську ідеологію" в Європі, та пообіцяв, що Росія "зробить усе, аби ця ідеологія більше не відродилась", і що вона "остаточно знищить нацизм".

В Інституті вивчення війни (ISW) зазначили, що подібні висловлювання глави МЗС РФ є частиною тривалої інформаційної кампанії Кремля, яка використовує риторику про перемогу СРСР у Другій світовій війні та міфологізований образ "Великої Вітчизняної війни" для дискредитації Європи та НАТО.

Ця пропагандистська тактика має на меті формування негативного ставлення серед росіян і сприяє мобілізації громадської підтримки мілітаризації країни у довгостроковій перспективі.

"Кремль раніше уже використовував цей міф, щоб переконати росіян у тому, що їхні соціальні та економічні жертви на підтримку війни проти України, можуть забезпечити тотальну перемогу", - йдеться у звіті.

В ISW також нагадали, що президент РФ Володимир Путін та інші представники російської влади постійно вдаються до терміна "денацифікація", маючи на увазі зміну українського керівництва та встановлення в Україні проросійського режиму.

Аналітики також підкреслили, що саме звинувачення українського уряду в нацизмі Путін використовував як основне виправдання для повномасштабного вторгнення в Україну у лютому 2022 року.

"Кремль дедалі частіше застосовує аналогічну тактику щодо Фінляндії та колишніх республік СРСР, включно з Естонією та Молдовою. Москва намагається виправдати спроби контролювати незалежні держави та підготувати інформаційне підґрунтя для потенційної майбутньої агресії Росії", - переконані в ISW.

В Кремлі 'злили' нові плани щодо війни: в ISW пояснили, до чого готують росіян
Російські маріонеткові "республіки" в Європі / Інфографіка: Главред

Війна в Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, російські війська зірвали власні ж обіцянки щодо режиму тиші, здійснивши протягом доби 20 квітня аж 2935 обстрілів та штурмів. Найбільша інтенсивність бойових дій спостерігалася на Покровському напрямку. Про це повідомив президент Володимир Зеленський, посилаючись на зведення головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського станом на північ після Великодня.

Тим часом у Кремлі підтвердили, що Володимир Путін не віддавав наказу продовжувати так зване "великоднє перемир’я", про що заявив речник президента РФ Дмитро Пєсков.

За даними пресслужби 13-ї бригади НГУ "Хартія", на Харківському напрямку російські окупанти нарощують сили, ймовірно готуючись до поновлення активних штурмів під прикриттям оголошеного "перемир’я".

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Що таке Інститут вивчення війни (ISW)?

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

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