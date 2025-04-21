РФ майже три тисячі разів порушила тишу на Великдень: Зеленський сказав, як відповідатимуть ЗСУ

На фронті відбулося 96 російських штурмових дій і 1882 обстріли українських позицій.

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Зеленський розповів, як пройшло "Великоднє перемир'я" / Колаж: Главред, фото: 38 окрема бригада морської піхоти, Офіс президента

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Скільки разів армія РФ порушила режим тиші на Великдень

Як діятиме Україна у відповідь на атаки

Російська армія порушила свою ж обіцянку дотримуватися режиму тиші за добу 20 квітня 2935 разів. Найбільше обстрілів і штурмових дій було на Покровському напрямку. Про це заявив президент України Володимир Зеленський із посиланням на доповідь головкому ЗСУ Олександра Сирського станом на 00:00 після Великодня.

"На Курський напрямок також не поширилася російська обіцянка повної тиші. Загалом на фронті відбулося 96 російських штурмових дій, 1882 обстріли наших позицій, і зокрема 812 із важкого озброєння, понад 950 разів застосовувалися російські FPV-дрони", - повідомив президент.

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За словами Зеленського, цього дня Москві не вистачило, щоб відповісти як на пропозицію повного припинення вогню на наступні 30 діб після Великодня, так і на пропозицію продовжити хоча б тишу в небі стосовно цивільної інфраструктури та утриматися від ударів ракетами і дронами.

"Характер українських дій і далі буде дзеркальним: на тишу відповідатимемо тишею, на захист від російських ударів будуть наші удари. Дії завжди більш красномовні, ніж слова", - додав Зеленський.

Великоднє перемир'я на фронті - що відомо

Як писав Главред, у суботу російський диктатор Володимир Путін оголосив про так зване "Великоднє перемир'я", яке мало тривати з 18:00 19 квітня до 00:00 21 квітня.

Глава Кремля повідомив того дня, що нібито наказав зупинити абсолютно всі бойові дії.

Під час так званого "перемир'я", з пізнього вечора суботи впродовж усієї неділі - у жодній області України не було повітряної тривоги.

У ніч на 21 квітня російська окупаційна армія завершила так зване великоднє перемир'я і влаштувала комбіновану ракетно-дронову атаку по території України. Вибухи прогриміли в низці міст- Києві, Миколаєві, Херсоні, Черкасах.

Повідомлялося, що Зеленський звернувся до Путіна з пропозицією. Україна запропонувала Росії відмовитися від будь-яких ударів по цивільній інфраструктурі щонайменше на 30 діб.

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