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У Кремлі відповіли, чи продовжить Путін "великоднє перемирʼя"

Маріна Фурман
20 квітня 2025, 19:52
943
Так зване "перемирʼя", яке оголосив російський диктатор, буде діяти до 21 квітня.
Песков, оружие
РФ не продовжує "великоднє перемир'я" / Колаж: Главред, фото: Міноборони України, УНІАН

Коротко:

  • У Путіна зробили заяву про "великоднє перемир'я"
  • Сибіга прокоментував продовження "тиші"

Російський диктатор Володимир Путін не давав команди щодо продовження так званого "великоднього перемир'я". Про це заявив прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков, цитує ТАСС.

"Путін не давав команди щодо продовження великоднього перемир'я", - сказав Пєсков.

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Тим часом міністр закордонних справ Андрій Сибіга написав у соцмережі Х, що Москва ігнорує заклик України щодо продовження "перемир'я", яке вчора пообіцяв Путін.

"Головне питання полягає в тому, що вчора Україна запропонувала продовжити режим припинення вогню після опівночі. Ми готові до 30-денної повної тиші, якщо Росія взаємно до цього готова. Але відповіді з Москви ми так досі і не почули", - написав глава МЗС.

За його словами, після закінчення "великоднього перемирʼя", росіяни покажуть своїми діями справжнє ставлення Москви до миру.

"Вони продемонструють, чи серйозно Росія ставиться до миру, чи вчорашні заяви Путіна були просто маніпуляціями", - йдеться у повідомленні.

Також він зазначив, що незважаючи на зниження бойової активності на фронті, росіяни все одно продовжують атакувати позиції українських бійців. Тому Україна реагує дзеркально на вогонь, де він виникає, так і на тишу, де вона зберігається.

Перемирʼя на фронті - останні новини

Як писав Главред, вчора увечері Путін оголосив про так зване "Великоднє перемир'я", яке мало тривати з 18:00 19 квітня до 00:00 21 квітня.

Попри обіцянки Кремля, штурми та зіткнення на фронті тривають. Активність на фронті підтвердив Володимир Зеленський. За його словами, на жаль, простежується зростання інтенсивності застосування росіянами важкого озброєння. Лише від початку доби до 16:00 було зафіксовано 46 штурмових атак на різних ділянках фронту та 901 обстріл, з яких 448 — із використанням важкого озброєння. Також зафіксовано понад чотириста випадків використання FPV-дронів російськими силами.

Крім того, армія країни-агресора РФ облаштовує маршрути проходу важкої техніки, прикриваючись і використовуючи так зване "великоднє перемир'я".

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Хто такий Дмитро Пєсков?

Дмитро Сергійович Пєсков - заступник керівника Адміністрації президента Російської Федерації і прес-секретар президента РФ Володимира Путіна.

Після вторгнення Росії на Україну Євросоюз, США, Канада, Японія, Великобританія і ряд інших країн ввели проти Пєскова персональні санкції, повідомляє "Вікіпедія".

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війна в Україні Дмитро Пєсков Андрій Сибіга Великоднє перемир'я
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