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Українські спроможності завантажені на 60%: що заважає виготовляти зброю на 100%

Ангеліна Підвисоцька
17 квітня 2025, 21:05
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Україна виготовила кілька мільйонів дронів, чим зупинила російський наступ.
Зеленский, огонь
Україна може виготовляти більше зброї / Колаж: Главред, фото: Міноборони України, срін з відео

Україна розпочала самостійно виготовляти зброю, яку застосовує на фронті. Нині вітчизняний сектор завантажений лише на 60% спроможностей. Про це під час пресконференції заявив президент України Володимир Зеленський.

Він додав, що нині Україна не має грошей, щоб профінансувати 40% спроможностей.

"Це не означає, що було 100%. Було 10%. Сьогодні ми сильно розширилися. Це допомогло б дуже сильно українській обороноздатності, якби ми знайшли фінансування на всі 100% можливостей", - сказав президент.

відео дня

Зеленський додав, що Україні нині не вистачає військової допомоги. У ЗСУ є дефіцит артилерії, але він незначний. Україна почала виготовляти сама цю зброю.

"Росіяни "бегают по потолку", бо вони б'ють по заводах і не просто так. Ми системно працюємо над тим, щоб зменшувати дефіцит артилерії. Друга історія - дрони, там де нам можуть допомогти більше. Європейці можуть давати фінансування прямо в наш приватний сектор. Це дуже сильно допомогло", - додав Зеленський.

Президент нагадав, що у 2024 році був великий дефіцит артилерійських снарядів. Зупинити ворога допомогли вітчизняні дрони.

"У нас було велике виробництво. Я говорив, що ми зробимо мільйон-півтора дронів, а ми зробили кілька мільйонів. У нас серйозні результати - у два рази більше, ніж було обіцяно. Це змогло, в якомусь сенсі, зупинити росіян. І молодці хлопці - велика кількість наших груп, батальйонів, операторів", - додав він.

Зброя України - новини за темою

Як повідомляв Главред, Вадим Сухаревський у середині грудня минулого року заявив, що у ЗСУ є лазерна зброя Тризуб. Комплекс дозволяє збивати ворожі військові літаки на відстані 2 тисячі кілометрів.

Крім того, Українські захисники почали застосовувати на фронті українські безпілотні авіаційні комплекси В-1. Про це повідомляє Міноборони України.

Також Україна розробляє нові наземні бойові безпілотники, які управляються через волоконно-оптичний кабель, що дає змогу обходити російські засоби радіоелектронної боротьби.

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