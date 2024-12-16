'Це прорив': в Україні з'явилася лазерна зброя і розвивається проєкт дрона-'матки'

Україна стала п'ятою країною у світі, у якої є лазерна зброя. Українські військові можуть за допомогою лазера збивати літаки на висоті понад два кілометри.

https://glavred.net/ukraine/eto-proryv-v-ukraine-poyavilos-lazernoe-oruzhie-i-razvivaetsya-proekt-drona-matki-10622918.html Посилання скопійоване

В Україні з'явилася лазерна зброя Тризуб / коллаж: Главред, фото: АрміяІnform, УНІАН

Про що розповів Вадим Сухаревський:

Україна може масштабувати і посилювати лазер

В Україні розвивають програму дрона-"матки", яка несе ударні дрони

Україна має лазерну зброю під назвою "Тризуб". Вона дає змогу збивати літаки на відстані понад два кілометри. Про це заявив командувач Сил безпілотних систем Збройних сил України полковник Вадим Сухаревський, пише Інтерфакс-Україна.

"Ми можемо констатувати, що сьогодні Україна є, якщо я не помиляюся, п'ятою країною, яка може сказати, що у неї є лазер. На сьогодні ми вже на висоті понад два кілометри цим лазером можемо збивати літаки", - розповів Сухаревський. відео дня

За його словами, зараз Сили безпілотних систем на шляху до того, щоб масштабувати та посилювати лазер.

"Він дійсно працює, він дійсно є", - наголосив він.

Крім того, Сухаревський розповів, що в Україні розвивають програму дрона-"матки", яка несе легкі ударні дрони.

"Ми сьогодні застосовуємо так звані дрони-"матки", носії FPV, з глибиною занесення понад 70 км. Вони несуть 2 FPV під собою і реально виступають ретранслятором і вражають глибинні об'єкти противника. Як на мене, це дійсно прорив", - зазначив полковник.

Він зазначив, що масштабування цього проєкту є одним із найперспективніших елементів у його роботі.

Ще новини про нове озброєння України - головне

Нагадаємо, як повідомляв Главред, 6 грудня Володимир Зеленський повідомив, що Силам оборони передали першу партію дронів-ракет "Пекло". Він підкреслив, що це українська зброя, яка вже має підтверджене бойове застосування.

Полковник ЗСУ в запасі та військовий експерт Роман Світан повідомив, що ракети-дрони мають дальність ураження 700 кілометрів і швидкість 700 кілометрів на годину. Це дозвукова ракета з прямим крилом. За його словами, ракета-дрон "Пекло" зможе діставати до Московської області та столиці Росії.

Президент України Володимир Зеленський відзначив внесок науки в обороноздатність країни. Зокрема, глава держави повідомив про успішні випробування нової української ракети "Рута".

Читайте також:

Що таке лазерна зброя Лазерна зброя - зброя, яка використовує як вражаючий засіб або елемент лазерні промені. Прототипи лазерної зброї розробляються різними державами і компаніями з 1960-70-х років. Лазерну зброю, призначену для прямого знищення цілей, створити досить проблематично через велику кількість енергії, необхідної для руйнування елементів конструкції або порушення працездатності внутрішніх радіоелектронних систем цілі. З цієї ж причини поки що досить проблематично створити лазерну зброю невеликого розміру, ручну, здебільшого через великі розміри необхідних елементів живлення, що виготовляються на основі нині існуючих технологій. У зв'язку з цим, основним напрямком сучасних розробок лазерної зброї, призначеної для прямого знищення цілей, є великі мобільні та стаціонарні системи наземного, морського і повітряного базування.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред