"Змінять правила війни": Україна тестує бойові дрони на оптоволокні

Український чиновник сказав, що такі роботи можуть стати "наступною технологією, яка змінить правила війни".

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Ілюстративне фото / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, Генштаб ЗСУ

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Дрони вже привернули увагу військових у Києві

Дрони можуть доставляти боєприпаси, евакуювати поранених

Україна розробляє нові наземні бойові безпілотники, які управляються через волоконно-оптичний кабель, що дає змогу обходити російські засоби радіоелектронної боротьби. Йдеться про UGV - наземних дистанційно керованих роботів, пише Business Insider.

Організація Brave1, яка координує військові інновації, повідомила, що ці дрони вже привернули увагу військових у Києві завдяки їхній стійкості до перешкод.

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"Волоконно-оптичні кабелі можуть також слугувати альтернативним каналом зв'язку для управління UGV у ситуаціях, коли інші типи з'єднання недоступні через сильні радіоелектронні перешкоди", - заявили в Brave1.

На нещодавніх випробуваннях в Україні було протестовано сім зразків. Brave1 визначила кілька перспективних роботів, головне призначення яких - бойові завдання або атаки із самопідривом. Для логістики така система менш підходить, бо кабелі можуть заплутатися або зачепитися за перешкоди.

На відміну від звичних радіозв'язків, волоконно-оптичний канал забезпечує стабільну передачу відео та управління на великі відстані. Раніше ця технологія використовувалася переважно у FPV-дронах.

UGV можуть доставляти боєприпаси, евакуювати поранених, атакувати ворожі позиції або підриватися біля техніки. Український чиновник сказав BI, що такі роботи можуть стати "наступною технологією, яка змінить правила війни".

І Україна, і Росія вже застосовували UGV у бою. Деякі моделі мають кулемети і тепловізори для нічних операцій.

Brave1 підкреслює, що необхідно розробити тактичні підходи до використання нових волоконно-оптичних UGV - це відбувається у співпраці з військовими. У 2025 році Україна планує отримати тисячі таких систем.

Як у РФ модернізують дрони - що відомо:

Як повідомляв Главред, російська армія почала застосовувати нову тактику ударів по Україні за допомогою безпілотників. Окупанти використовують дрони дальнього радіусу дії ще більш смертоносним способом, що ускладнює роботу української протиповітряної оборони.

Також відомо, що Росія обладнала ще три нові майданчики для запуску дронів територією України, що може дати змогу ворогу збільшити кількість запущених "Шахедів" під час однієї атаки.

Водночас представник Української добровольчої армії (УДА) Сергій Братчук заявив, що раніше Росія запускала десятки "Шахедів" за ніч, атакуючи різні регіони України, але тепер удари зосереджені на конкретних містах.

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