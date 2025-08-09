Обмін територій на мир: Зеленський виступив із жорсткою заявою

Зеленський відреагував на повідомлення про можливі територіальні поступки України в обмін на припинення вогню.

Зеленський виступив із жорсткою заявою/ колаж: Главред, фото: Генштаб ЗСУ, скрін з відео

Основні тези Зеленського:

Україна не погодиться на територіальні поступки

Відповідь на українське територіальне питання є вже в Конституції України, і відступати від цього ніхто не буде

Президент України Володимир Зеленський відреагував на повідомлення про можливі територіальні поступки нашої держави в обмін на припинення вогню. Він наголосив, що це виключено.

Про це глава Української держави заявив у ранковому відеозверненні 9 серпня. Зеленський зазначив, що ніхто не буде відступати від Конституції України.

"Відповідь на українське територіальне питання є вже в Конституції України. Відступати від цього ніхто не буде і не зможе. Дарувати свою землю окупанту українці не будуть", – наголосив Зеленський.

Він зазначив, що Україна готова разом зі Сполученими Штатами Америки й іншими міжнародними партнерами працювати заради "реального і, головне, тривалого" миру.

"Український народ заслуговує на мир. Але всі партнери мають розуміти, що таке достойний мир. Цю війну треба закінчувати. Росія має її закінчити. Росія її почала і затягує, не слухаючи жодні дедлайни, і саме це проблема, а не щось інше", – наголосив Зеленський.

Глава Української держави зазначив, що Київ готовий "до реальних рішень, які можуть дати мир". Водночас він наголосив, що якщо якісь рішення будуть прийматися проти України і без України, то це будуть "рішення проти миру, які нічого не дадуть".

Нагадаємо, раніше видання The Wall Street Journal із посиланням на високопоставленого європейського дипломата й українського чиновника повідомляло, що Путін може запропонувати, щоб Росія офіційно взяла під контроль частину окупованої нею української території в обмін на виведення своїх військ з інших районів України.

Здача Донбасу нестиме великі ризики для України

Аналітики американського Інституту вивчення війни у своєму звіті зазначили, що якщо Україна погодиться віддати країні-агресорці Росії усі території Донецької і Луганської областей в обмін на припинення вогню, то таким чином Україні доведеться відмовитися від важливого "поясу фортець", який будувався тут з 2014 року і упродовж 11 років стримував російських окупантів.

Фахівці проаналізували повідомлення у медіа про ймовірні вимоги російського диктатора Володимира Путіна для припинення вогню в Україні, серед яких – Крим і Донбас.

""Пояс фортець" України протягом останніх 11 років був головною перешкодою для територіальних амбіцій Кремля в Україні. Він складається з чотирьох великих міст і декількох містечок та селищ, що простягаються з півночі на південь вздовж шосе H-20 Костянтинівка-Слов'янськ, з загальною довоєнною чисельністю населення понад 380 537 осіб", – пояснили в ISW.

Саміт Трампа і Путіна – останні новини

Раніше у ЗМІ повідомляли, що Путін вимагатиме виведення ЗСУ з двох областей, а не з чотирьох як раніше. Натомість Путін готовий припинити наступ у Херсонській і Запорізькій областях, зупинившись на поточній лінії фронту, пише Bloomberg.

Як раніше повідомляв Главред, Трамп зробив термінові заяви про територіальні поступки та підписання мирного договору. Найближчим часом Трамп планує зустрітися з Путіним, а найближчими тижнями може відбутися тристороння зустріч із Зеленським.

Нагадаємо, Трамп оголосив дату і місце зустрічі з Путіним – стало відомо, чи буде там Зеленський. Високопосадовці США, України і ЄС проведуть зустріч у Великій Британії перед самітом Трампа і Путіна.

Про джерело: Інститут вивчення війни (ISW) Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія. Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

