Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

Фінал ультиматуму Трампа: Путін відмовляється від зустрічі із Зеленським - Sky News

Андрій Ганчук
8 серпня 2025, 11:04
351
Білий дім працює над можливістю зустрічей із Зеленським і Путіним.
Зеленський, Путін, Трамп
Путін саботує зустріч із Зеленським і "хоче" говорити з Трампом / Главред

Головне:

  • Путін відмовляється від перемовин із Зеленським
  • Путін готовий до зустрічі з Трампом
  • Білий дім опрацьовує можливість зустрічі Трампа з Путіним і Зеленським

Термін ультиматуму президента США Дональда Трампа на адресу країни-окупанта Росії закінчується сьогодні, 8 серпня. Кремль намагається показати "прогрес", щоб уникнути жорстких санкцій, проте відмовляється від проведення тристороннього саміту за участю президента України Володимира Зеленського.

Путін "готовий" до зустрічі з Трампом

У матеріалі Sky News йдеться про те, що незадовго до дня завершення ультиматуму Путін заявив про готовність зустрітися з Трампом. Мовляв, зустріч може відбутися вже наступного тижня в Об'єднаних Арабських Еміратах.

відео дня

Що відповів Трамп

Як стверджують журналісти, спочатку Трамп погодився зустрітися з Трампом, але лише в присутності президента України Володимира Зеленського. Утім, пізніше глава Білого дому від такої умови відмовився.

Щодо виконання Путіним жорстких вимог Трампа, американський президент сказав, що все залежатиме від самого Путіна.

"Це залежатиме від нього. Я дуже розчарований", - додав Трамп.

Путін не хоче перемовин із Зеленським

Путін, з одного боку, говорить про нібито свою готовність до перемовин із Зеленським, але "уточнює", що для цього "мають бути створені певні умови", а поки що цього немає. Таким чином, він намагається дистанціюватися від ідеї тристороннього саміту.

"Я вже багато разів говорив, що загалом нічого не маю проти цього, це можливо. Але для цього мають бути створені певні умови. Але, на жаль, ми ще далекі від створення таких умов", - розповів Путін.

Заява Білого дому щодо зустрічі Зеленського і Путіна

В адміністрації Трампа не виключили перемовин на двосторонній або тристоронній основі. Однак визнали: перспектива перемовин Путіна і Зеленського, як і раніше, невизначена.

"Білий дім опрацьовує деталі цих потенційних зустрічей, і деталі будуть надані у відповідний час", - додала речниця Білого дому Керолайн Левітт.

Що каже експерт

Путін погодився на ініціативи Трампа, оскільки має намір уникнути жорстких санкцій і виграти час, сказав в інтерв'ю Главреду політолог Петро Олещук.

За його словами, Путін спробує тягнути час до зими.

"Була інформація в медіа про нібито доповідь Генштабу, що за два-три місяці український фронт розвалиться, і він переможе. Думаю, Путін хоче протягнути до зими, сподіваючись, що тоді в нього буде краща позиція для перемовин", - вважає Олещук.

Дії Трампа і Зеленського

А поки що Трамп готується в п'ятницю прийняти президентів Азербайджану Ільхама Алієва та прем'єра Вірменії Нікола Пашиняна, щоб вони у Вашингтоні підписали мирну угоду. Так Трамп хоче підкреслити своє прагнення до завершення затяжних військових конфліктів.

У відповідь Зеленський активізував телефонні консультації з лідерами Європи, побоюючись, що в разі прямого діалогу між США і Росією, Україна може опинитися на другому плані.

Плани щодо завершення війни в Україні - новини:

Як повідомляв Главред, після візиту спецпосланника Білого дому Стіва Віткоффа в Росію, де він провів перемовини з Володимиром Путіним, Дональд Трамп заявив про великі шанси на зустріч із Зеленським і Путіним.

При цьому він додав, що проривів на перемовинах Віткоффа і Путіна не було.

"Я і раніше був розчарований цим", - нагадав Трамп.

Путін і Трамп можуть зустрітися наступного тижня, США зробили РФ "прийнятну" пропозицію щодо України, сказав помічник глави Кремля Юрій Ушаков. Водночас російська сторона відмовляється коментувати можливість зустрічі Путіна і Зеленського.

Час завершувати війну, сказав Володимир Зеленський. До цього він припустив, що Росія, схоже, тепер більше налаштована на припинення вогню. Однак головне, щоб Москва знову не обдурила Україну та США.

Інші новини:

Про джерело: Sky News

Sky News - британський 24-годинний новинний телевізійний канал. Входить до групи каналів компанії Sky, яка зі свого боку є частиною корпорації Comcast. Аудиторія Sky News переважно перебуває у Великій Британії, а також в інших частинах світу, де можливий прийом каналу (зокрема в готельних міжнародних мережах). Аудиторію оцінюють у 150 мільйонів осіб по всьому світу, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Володимир Зеленський Дональд Трамп Володимир Путін війна Росії та України
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Антициклон Ines накриє Україну: українців попередили про зміни погоди

Антициклон Ines накриє Україну: українців попередили про зміни погоди

12:20Синоптик
Замість сварок - спільні успіхи: Алфьоров - про те, що заважає Україні домовитися з Польщею, Угорщиною та Словаччиною

Замість сварок - спільні успіхи: Алфьоров - про те, що заважає Україні домовитися з Польщею, Угорщиною та Словаччиною

12:00Інтерв'ю
Фінал ультиматуму Трампа: Путін відмовляється від зустрічі із Зеленським - Sky News

Фінал ультиматуму Трампа: Путін відмовляється від зустрічі із Зеленським - Sky News

11:04Війна
Реклама

Популярне

Більше
Гороскоп Таро на завтра 8 серпня: Левам - розрив, Стрільцям - організувати зустріч

Гороскоп Таро на завтра 8 серпня: Левам - розрив, Стрільцям - організувати зустріч

Спека відступає, йде похолодання: у яких областях влупить +9 градусів

Спека відступає, йде похолодання: у яких областях влупить +9 градусів

Як в Україні може закінчитися війна: у Канаді назвали три сценарії

Як в Україні може закінчитися війна: у Канаді назвали три сценарії

Є п'ять сценаріїв: як завершиться війна в Україні

Є п'ять сценаріїв: як завершиться війна в Україні

Зустріч переверне життя цих 4 знаків зодіаку в серпні

Зустріч переверне життя цих 4 знаків зодіаку в серпні

Останні новини

12:20

Антициклон Ines накриє Україну: українців попередили про зміни погоди

12:20

На біду чи на щастя: що значить, якщо голуб сів на підвіконня – тлумачення прикмети

12:18

Китайський гороскоп на завтра 9 серпня: Мавпам - розчарування, Бикам - образа

12:00

Замість сварок - спільні успіхи: Алфьоров - про те, що заважає Україні домовитися з Польщею, Угорщиною та Словаччиною

12:00

Печерська міжнародна школа - місце, де кожен знаходить себе новини компанії

Трамп збирається розірвати нафтову зв'язку Китаю і РФ, США готуються до війни – ЗагороднійТрамп збирається розірвати нафтову зв'язку Китаю і РФ, США готуються до війни – Загородній
11:53

Російська пропаганда тріумфує через чебурек, який з'їв Віткофф

11:53

Морська глибина і лісова свіжість: названо наймодніші кольори в інтер'єрі 2026 року

11:15

Чим відрізняються дві собаки: тільки сучасні "Шерлоки Холмси" знайдуть відповідь

11:04

Фінал ультиматуму Трампа: Путін відмовляється від зустрічі із Зеленським - Sky News

Реклама
10:40

Обмін територіями і виведення військ: у WSJ дізналися деталі мирного плану Путіна

10:36

Українцям дозволили служити лише за місцем проживання: хто має право

10:13

Два міста в небезпеці: в ISW попередили, куди планують прорватися окупанти

09:49

"Дивовижно": донька Максима Галкіна стала його копією

09:09

Пожежа спалахнула біля потужного об'єкту: Крим атакували українські дрони

09:08

Чому після відвідування цвинтаря треба мити руки: священник пояснивВідео

09:04

Наземна війна триватиме: у Forbes пояснили, на що розраховує Путін

09:00

Олещук: Припинення вогню для Путіна — це визнання поразки, він тягне час

08:57

Ольга Сумська показала фігуру в купальнику - який у неї вигляд

08:10

Чергове Трамп-шоу навколо переговорівПогляд

08:04

США готуються до зустрічі Трампа, Зеленського і Путіна, час вже визначено - ЗМІ

Реклама
07:31

Термін ультиматуму Путіну спливає: Трамп сказав, чи буде в Україні припинено вогоньВідео

07:10

Хто втік з в’язниці: тільки найуважніші зможуть розгадати загадку

06:42

Армія РФ атакувала дронами Київщину: виникли пожежі, постраждали жінки

06:10

Зустріч Віткофа і подальша короткострокова перспектива для завершення війниПогляд

05:45

Всесвіт на їхньому боці: три знаки зодіаку отримають те, про що довго мріяли

05:05

Як правильно – "будь ласка" чи "будь-ласка": вчителька дала остаточну відповідьВідео

04:30

Як створювати вау-ефект: дизайнер назвав ідеальні поєднання кольорів в інтер'єріФото

04:02

Звідки птахи знають дорогу на південь: науковиця озвучила неочевидний факт

03:30

У житті чотирьох знаків зодіаку розпочнеться новий рівень 8 серпня: хто у списку

03:00

Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на зображенні сови на дереві за 9 секунд

01:36

"На межі": Сирський пролив світло на ситуацію на найскладнішій ділянці фронту

01:20

Увірветься минуле: ТОП-3 знаки, які ризикують вернутися до колишніх у серпні

01:04

Є п'ять сценаріїв: як завершиться війна в Україні

00:39

Віткофф розкрив деталі розмови з Путіним радникам з безпеки

00:00

Трамп відкрито висловився про зустріч із Путіним: що ховається за його словами

07 серпня, четвер
23:22

Як завершиться війна в Україні: Сирський заговорив про перемогуВідео

23:08

Сторінки життя Миколи Леонтовича: що приховувала радянська влада

23:03

Кримінальні фільми на реальних подіях: топ-5 нових релізів

22:04

У Києві збільшилася кількість хворих на COVID-19: медики попередили про нову хвилю вірусу

21:57

Відбудеться важлива зустріч з представником Трампа і Європою: Зеленський розкрив деталіВідео

Реклама
21:46

Дипломат розкрив сценарій: як РФ готує пастку для України, і це не лише переговори

21:40

Що потрібно зробити у свій день народження жінкам, щоб притягнути успіх

21:19

В Індії призупиняють закупівлі нафти з РФ через Трампа - Bloomberg

21:17

"Артерію, сухожилля": Максима Галкіна збила машина в Латвії

21:15

Чому у магазинах немає круглих цін: експертка здивувала відповіддю

21:10

ЦПК Шабуніна звинувачують у конфлікті інтересів через роботу на підозрюваного у держзраді співробітника НАБУ

20:59

Українська ведуча публічно видала адресу Софії Ротару - деталі

20:52

Серпень не кінець сезону: дачник розповів, що посадити, щоб отримати врожай

20:25

Цифровий ТЦК і поліпшений контракт: у Міноборони розповіли про плани на півроку

19:41

Усик отримує ультиматум від WBO: що стоїть на кону

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Синоптик
Магнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погоди
Цікаве
Оптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинці
Новини шоу бізнесу
Ані ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихПотапВіталій КозловськийСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена Зеленська
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Привітання
З днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подруги
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти