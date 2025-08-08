Фінал ультиматуму Трампа: Путін відмовляється від зустрічі із Зеленським - Sky News

Білий дім працює над можливістю зустрічей із Зеленським і Путіним.

Путін саботує зустріч із Зеленським і "хоче" говорити з Трампом / Главред

Головне:

Путін відмовляється від перемовин із Зеленським

Путін готовий до зустрічі з Трампом

Білий дім опрацьовує можливість зустрічі Трампа з Путіним і Зеленським

Термін ультиматуму президента США Дональда Трампа на адресу країни-окупанта Росії закінчується сьогодні, 8 серпня. Кремль намагається показати "прогрес", щоб уникнути жорстких санкцій, проте відмовляється від проведення тристороннього саміту за участю президента України Володимира Зеленського.

Путін "готовий" до зустрічі з Трампом

У матеріалі Sky News йдеться про те, що незадовго до дня завершення ультиматуму Путін заявив про готовність зустрітися з Трампом. Мовляв, зустріч може відбутися вже наступного тижня в Об'єднаних Арабських Еміратах.

Що відповів Трамп

Як стверджують журналісти, спочатку Трамп погодився зустрітися з Трампом, але лише в присутності президента України Володимира Зеленського. Утім, пізніше глава Білого дому від такої умови відмовився.

Щодо виконання Путіним жорстких вимог Трампа, американський президент сказав, що все залежатиме від самого Путіна.

"Це залежатиме від нього. Я дуже розчарований", - додав Трамп.

Путін не хоче перемовин із Зеленським

Путін, з одного боку, говорить про нібито свою готовність до перемовин із Зеленським, але "уточнює", що для цього "мають бути створені певні умови", а поки що цього немає. Таким чином, він намагається дистанціюватися від ідеї тристороннього саміту.

"Я вже багато разів говорив, що загалом нічого не маю проти цього, це можливо. Але для цього мають бути створені певні умови. Але, на жаль, ми ще далекі від створення таких умов", - розповів Путін.

Заява Білого дому щодо зустрічі Зеленського і Путіна

В адміністрації Трампа не виключили перемовин на двосторонній або тристоронній основі. Однак визнали: перспектива перемовин Путіна і Зеленського, як і раніше, невизначена.

"Білий дім опрацьовує деталі цих потенційних зустрічей, і деталі будуть надані у відповідний час", - додала речниця Білого дому Керолайн Левітт.

Що каже експерт

Путін погодився на ініціативи Трампа, оскільки має намір уникнути жорстких санкцій і виграти час, сказав в інтерв'ю Главреду політолог Петро Олещук.

За його словами, Путін спробує тягнути час до зими.

"Була інформація в медіа про нібито доповідь Генштабу, що за два-три місяці український фронт розвалиться, і він переможе. Думаю, Путін хоче протягнути до зими, сподіваючись, що тоді в нього буде краща позиція для перемовин", - вважає Олещук.

Дії Трампа і Зеленського

А поки що Трамп готується в п'ятницю прийняти президентів Азербайджану Ільхама Алієва та прем'єра Вірменії Нікола Пашиняна, щоб вони у Вашингтоні підписали мирну угоду. Так Трамп хоче підкреслити своє прагнення до завершення затяжних військових конфліктів.

У відповідь Зеленський активізував телефонні консультації з лідерами Європи, побоюючись, що в разі прямого діалогу між США і Росією, Україна може опинитися на другому плані.

Як повідомляв Главред, після візиту спецпосланника Білого дому Стіва Віткоффа в Росію, де він провів перемовини з Володимиром Путіним, Дональд Трамп заявив про великі шанси на зустріч із Зеленським і Путіним.

При цьому він додав, що проривів на перемовинах Віткоффа і Путіна не було.

"Я і раніше був розчарований цим", - нагадав Трамп.

Путін і Трамп можуть зустрітися наступного тижня, США зробили РФ "прийнятну" пропозицію щодо України, сказав помічник глави Кремля Юрій Ушаков. Водночас російська сторона відмовляється коментувати можливість зустрічі Путіна і Зеленського.

Час завершувати війну, сказав Володимир Зеленський. До цього він припустив, що Росія, схоже, тепер більше налаштована на припинення вогню. Однак головне, щоб Москва знову не обдурила Україну та США.

