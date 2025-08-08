Рус
На тлі мирних планів Трампа: Росія готується до запуску ядерної ракети, деталі

Андрій Ганчук
8 серпня 2025, 14:03
Росія вже найближчими днями може провести нове випробування крилатої ракети Буревісник.
Путін, штурмовик
Росіяни збираються провести випробування ядерної ракети Буревісник із 7 по 12 серпня - ЗМІ / Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube, Rawpixel

Коротко:

  • Росія готується до випробування ракети Буревісник
  • Повітряний простір біля Нової Землі закрили з 7 по 12 серпня

Країна-окупант Росія найближчими днями може провести нове випробування крилатої ракети Буревісник, яка оснащена ядерною боєголовкою і реакторним двигуном.

Росія закрила повітряний простір біля Нової Землі

У матеріалі The Barents Observer йдеться про те, що військові чиновники уже закрили повітряний простір у радіусі 500 кілометрів уздовж західного узбережжя архіпелагу Нова Земля. Простір буде закрито з 7 по 12 серпня. Декілька кораблів уже вирушили на спостережні позиції в Баренцевому морі.

Що показали супутникові знімки

Як пишуть журналісти, 8 серпня набуло чинності попередження про тимчасові зміни або обмеження в повітряному просторі. Воно триватиме до вечора 12 серпня.

Вказується, що підготовка на полігоні Панково триває декілька тижнів. Супутникові знімки зафіксували роботу суден і літаків, що демонструє активізацію діяльності.

На тлі мирних планів Трампа: Росія готується до запуску ядерної ракети, деталі
Які країни мають ядерну зброю / Інфографіка: Главред

Ракета Буревісник - що про неї відомо:

Буревісник - російська міжконтинентальна ракета глобальної дальності, оснащена ядерною енергетичною установкою. Ракета перебуває в розробці і випробовується на Новій Землі щонайменше з 2017 року.

Старт ракети здійснюється за допомогою ракети-носія, потім активується ядерний реактор.

Ще у вівторок над Баренцевим морем був помічений американський літак WC-135R Constant Phoenix - "ядерний детектор", який може виявляти радіоактивні ізотопи в атмосфері.

Розвідка Норвегії вже попередила, що випробування подібних ракет призводять до ризиків аварій і локальних радіоактивних викидів. Як уже було 2019 року під час інциденту біля Неноксі: тоді загинули співробітники Росатома, а в Сєвєродвінську було зафіксовано рівень радіації, що перевищував норму в 20 разів.

Трамп відправив ближче до Росії ядерні підводні човни - новини за темою:

Як повідомляв Главред, заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв нещодавно розкритикував президента США Дональда Трампа через ультиматум Кремлю. Медведєв пригрозив Штатам прямою війною з Росією.

Трамп порадив Медведєву "стежити за словами". Проте Медведєв вирішив не стежити і пригрозив Трампу ядерною зброєю.

Згодом Трамп відправив два атомні підводні човни ближче до берегів Росії.

"Я наказав розмістити два ядерні підводні човни у відповідних регіонах про всяк випадок, якщо ці дурні та підбурювальні заяви виявляться чимось більшим, ніж просто словами", - сказав Дональд Трамп.

Інші новини:

Про джерело: The Barents Observer

The Barents Observer - інтернет-газета з Норвегії, яка публікує різноманітні аналітичні та новинні матеріали про Баренцовий регіон. Статті виходять англійською, російською та китайською мовами. Редакція розташована в Кіркінесі і належить журналістам, пише Вікіпедія.

