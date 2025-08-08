Путін вимагатиме виведення ЗСУ з двох областей, а не з чотирьох як раніше - ЗМІ

Натомість Путін готовий припинити наступ у Херсонській і Запорізькій областях, зупинившись на поточній лінії фронту, пише Bloomberg.

Путін вимагатиме виведення ЗСУ з двох областей, а не з чотирьох / колаж: Главред, фото: ОПУ, скрін з YouTube, facebook.com/WhiteHouse

Що написано в статті Bloomberg:

Путін вимагає, щоб Україна повністю вивела війська з Донецької та Луганської областей

Умови та деталі можливої угоди можуть змінюватися

США і РФ працюють над угодою про припинення війни в Україні, яка закріпить окупацію її територій російською армією. Про це пише Bloomberg, посилаючись на слова людей, знайомих із цим питанням.

За даними ЗМІ, саме це обговорюватиметься під час особистої зустрічі Дональда Трампа та диктатора Путіна наступного тижня. Наразі Вашингтон намагається отримати від Києва та його європейських союзників підтримку цієї невизначеної угоди.

Кремлівський правитель Путін вимагає, щоб Україна повністю вивела війська з Донецької та Луганської областей, а також відмовилася від окупованого Криму. Натомість Москва припинить наступальні дії в Херсонській і Запорізькій областях "уздовж поточних ліній фронту". Нагадаємо, раніше Росія заявляла про намір захопити Донецьку, Луганську, Запорізьку та Херсонську області повністю.

У статті наголошується, що такий розвиток подій став би значним досягненням для Путіна, який уже давно прагне прямих переговорів зі США без України та її партнерів. Тим часом Європа побоюється, що саме їй доведеться контролювати дотримання перемир'я, поки Росія відновлюватиме свій військовий потенціал.

Співрозмовники зазначили, що умови та деталі можливої угоди ще не остаточно сформовані й можуть змінюватися. Її мета - заморозити активну фазу війни, створивши умови для перемир'я і подальших технічних переговорів про остаточне врегулювання.

Поки що залишається незрозумілим, чи погодиться Путін узяти участь у тристоронній зустрічі з Трампом і Зеленським, запланованій на наступний тиждень, навіть якщо досягне домовленостей із президентом США. За словами джерел, багато чиновників ставляться скептично до його готовності завершити війну і сумніваються, що він справді зацікавлений у мирному врегулюванні, яке не відповідатиме його амбіціям.

Як повідомляв Главред, журналісти Sky News раніше написали, що Кремль відмовляється від тристоронніх переговорів Володимира Путіна, Володимира Зеленського та Дональда Трампа. Путін, мовляв, готовий зустрітися з Трампом, але "не хоче" говорити із Зеленським.

Україна готова до припинення вогню по лінії фронту, але не визнає окупованих територій "російськими", і не сприймає міжнародного "визнання" цих земель, написали журналісти The Telegraph. Подібні "ініціативи" суперечать українській Конституції.

У російсько-українській війні може настати тимчасове заморожування, вважає прем'єр Польщі Дональд Туск. Утім, за його словами, навряд чи поки що можна робити прогнози про повноцінне завершення війни.

Про джерело: Bloomberg Bloomberg - американська компанія (партнерство з обмеженою відповідальністю), провайдер фінансової інформації. Один із провідних світових постачальників фінансової інформації для професійних учасників фінансових ринків, пише Вікіпедія.

