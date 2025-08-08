Територіальні поступки та підписання мирного договору: Трамп зробив термінові заяви

Найближчим часом Трамп планує зустрітися з Путіним, а найближчими тижнями може відбутися тристороння зустріч із Зеленським.

Трамп зробив термінову заяву

Головне із заяви Трампа:

Трамп хоче провести тристоронню зустріч із Зеленським та Путіним

Трамп хоче припинити вогонь та підписати мирний договір

Путін хоче повністю захопити Донецьку область

Президент США Дональд Трампа анонсував зустріч з російським диктатором Володимиром Путіним яка відбудеться вже найближчим часом. Про це він заявив під час підписання мирної угоди між Вірменією та Азербайджаном, пише Clash Report.

Водночас Трамп поки не повідомив час і місце проведення зустрічі, зазначивши, що оголосить про це пізніше.

"Я думаю, що це буде дуже популярне місце проведення… Я не хочу зараз це оголошувати, оголошу пізніше сьогодні", - сказав він.

Мирний план

Трамп хоче змусити Володимира Зеленського підписати мирний договір і погодитися на територіальні поступки. Він закликав Зеленського прискорити зусилля щодо завершення війни і зазначив, що Київ уже працює над цим із європейськими лідерами.

"Зеленський має бути готовий "підписати щось", щоб закінчити війну в Україні", - заявив Трамп.

Територіальні поступки

Варто зазначити, що США пропонують обмін територіями, під час чого Росія також поверне частину районів України. Водночас це питання дуже "складне". Трамп вважає, що це принесе вигоду обом сторонам.

"Ми розглядаємо це, але насправді ми прагнемо повернути частину території, обміняти. Це складно. Насправді, нічого легкого. Це дуже складно, але ми повернемо частину території", - додав він.

Зустріч Зеленського, Трампа та Путіна

Американський президент не виключив, що найближчими тижнями може відбутися тристороння зустріч за участю Зеленського і Путіна. А вже в найближчі місяці буде можливість підписання мирної домовленості щодо України.

РФ розпочала б світову війну

Трамп вважає, що Росія могла б розв'язати справжню світову війну, якби він не втрутився.

"Я зупинив це. Зараз єдине питання - коли це буде врегульовано. І це може бути дуже скоро", - сказав президент США.

Путін готовий на перемир'я, але за однієї умови

Російський диктатор Володимир Путін може погодитись на пропозицію щодо припинення вогню в Україні, але за умови, якщо Київ виведе війська з Донецької області. Про це повідомляє The Wall Street Journal з посиланням на європейських та українських чиновників.

Водночас у Києві та Європі побоюються, що це може бути лише тактичним ходом Путіна для уникнення санкцій та мит з боку США. Водночас Трамп вважає пропозиції привабливою. Загалом ця пропозиція може свідчити про те, що Росія відмовляється від повного контролю над регіонами вздовж всієї лінії фронту.

Європейські чиновники намагались отримати роз'яснення, що буде з південними регіонами Запоріжжя та Херсону. Однак отримати вдалось лише суперечливу інформацію.

Зазначається, що російська пропозиція включає в себе два етапи:

виведення військ ЗСУ з Донецької області і заморозка фронту;

домовленості про остаточний мирний план.

Варто зазначити, що Конституція України забороняє українському президенту одноосібно затверджувати територіальні зміни.

Переговори з Росією - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що президент Володимир Зеленський повідомив, що вже обговорювалися різні потенційні формати зустрічей заради миру на рівні лідерів найближчим часом.

Раніше повідомлялося, що Білий дім працює над організацією зустрічі президента США Дональда Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним. Однак в Америці та Європі висловлюються побоювання, що Путін висунув ідею зустрічі, щоб і далі тягнути час, а не для того, щоб домовитися про мир.

Напередодні стало відомо, що Білий дім працює над організацією зустрічі президентів Дональда Трампа, Володимира Зеленського та кремлівського диктатора Володимира Путіна.

