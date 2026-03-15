Україна готує альтернативу Patriot для протидії балістиці: що відомо про систему

Україна планує випробувати системи ППО SAMP/T для перехоплення балістики, що може стати важливою альтернативою для Patriot, вказав Зеленський.

Україна випробує нову систему для протидії балістиці, - Зеленський

Про що сказав Зеленський:

Україна отримає від Франції нові системи ППО SAMP/T

Цього року відбудеться їх випробування в контексті збиття балістики

В разі успіху, Україна буде отримувати ці комплекси першочергово

Україна почне випробовувати нову систему ППО для протидії ударам російської балістики. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час спілкування із журналістами, передає РБК-Україна.

За його словами, цього року Україна має отримати від Франції нову систему протиповітряної оборони SAMP/T, яку планують випробувати для перехоплення балістичних ракет. Він додав, що під час переговорів із президентом Франції Еммануелем Макроном однією з ключових тем була можливість отримання альтернативи системам Patriot у сфері ППО.

Глава держави зазначив, що SAMP/T наразі є єдиною європейською альтернативою таким системам. Україна планує протестувати її можливості протидії балістичним ракетам уже цього року. Якщо результати випробувань будуть успішними, така система може стати важливою довгостроковою підтримкою для української протиповітряної оборони.

Президент також додав, що у разі позитивних результатів Україна матиме пріоритет у черзі на отримання нових систем SAMP/T.

"Якщо нам з французами вдасться і ми зможемо збивати балістику, то це перша така альтернатива. І, безумовно, ми з Еммануелем домовляємося, що в цій черзі Україна буде першою. Бо як тільки вони почнуть збивати балістику, одразу буде черга. Тому моїм головним завданням було домовитися, що ми тестуємо з ними разом і будемо першими в черзі. Інших альтернатив я поки що не бачу", - резюмує глава держави.

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, у ніч на 14 березня Росія знову здійснила масований удар по Україні, застосувавши ударні безпілотники, а також ракети наземного й морського базування. Загалом було використано 498 засобів повітряного нападу, повідомили у Повітряних силах України.

Водночас збивати російські балістичні ракети Україна наразі може переважно за допомогою систем Patriot і SAMP/T, однак комплексів Patriot та ракет до них у країни небагато. Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко зазначив, що існує ще один спосіб зменшити загрозу для міст — завдавати ударів безпосередньо по пускових установках, хоча реалізувати це дуже складно.

Експерт також наголошував, що у 2026 році балістичні ракети можуть стати одним із ключових інструментів російського терору проти України. Найбільшу небезпеку становитимуть регіони, які перебувають у межах приблизно 500-кілометрової зони ураження — вона охоплює майже всю лівобережну частину країни, південь та частково північні області.

Про джерело: РБК-Україна РБК-Україна — українське інформаційне агентство. Засноване 2006 року як підрозділ російського медіахолдингу РБК (скорочення від "РосБізнесКонсалтинг"), але 2010 року агенція "РБК-Україна" вийшла зі складу російського холдингу, а 2015-го повністю перейшла під контроль українського медіабізнесмена Йосипа Пінтуса. 29 січня 2016 року російський холдинг "РБК" намагався оскаржити в суді використання бренду "РБК", проте програв справу. З квітня 2014 року ІА "РБК-Україна" позиціонується як незалежна компанія, яка не має стосунку до російської структури, пише Вікіпедія.

