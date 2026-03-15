Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

Україна готує альтернативу Patriot для протидії балістиці: що відомо про систему

Юрій Берендій
15 березня 2026, 11:37
Україна планує випробувати системи ППО SAMP/T для перехоплення балістики, що може стати важливою альтернативою для Patriot, вказав Зеленський.
Україна випробує нову систему для протидії балістиці, - Зеленський / Колаж: Главред, фото: US Army, Міноборони України

Про що сказав Зеленський:

  • Україна отримає від Франції нові системи ППО SAMP/T
  • Цього року відбудеться їх випробування в контексті збиття балістики
  • В разі успіху, Україна буде отримувати ці комплекси першочергово

Україна почне випробовувати нову систему ППО для протидії ударам російської балістики. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час спілкування із журналістами, передає РБК-Україна.

Не пропустіть важливе - приєднуйтесь до нас у WhatsApp.

відео дня

За його словами, цього року Україна має отримати від Франції нову систему протиповітряної оборони SAMP/T, яку планують випробувати для перехоплення балістичних ракет. Він додав, що під час переговорів із президентом Франції Еммануелем Макроном однією з ключових тем була можливість отримання альтернативи системам Patriot у сфері ППО.

Глава держави зазначив, що SAMP/T наразі є єдиною європейською альтернативою таким системам. Україна планує протестувати її можливості протидії балістичним ракетам уже цього року. Якщо результати випробувань будуть успішними, така система може стати важливою довгостроковою підтримкою для української протиповітряної оборони.

Президент також додав, що у разі позитивних результатів Україна матиме пріоритет у черзі на отримання нових систем SAMP/T.

"Якщо нам з французами вдасться і ми зможемо збивати балістику, то це перша така альтернатива. І, безумовно, ми з Еммануелем домовляємося, що в цій черзі Україна буде першою. Бо як тільки вони почнуть збивати балістику, одразу буде черга. Тому моїм головним завданням було домовитися, що ми тестуємо з ними разом і будемо першими в черзі. Інших альтернатив я поки що не бачу", - резюмує глава держави.

SAMP/T / Інфографіка: Главред

Удари балістикою по Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, у ніч на 14 березня Росія знову здійснила масований удар по Україні, застосувавши ударні безпілотники, а також ракети наземного й морського базування. Загалом було використано 498 засобів повітряного нападу, повідомили у Повітряних силах України.

Водночас збивати російські балістичні ракети Україна наразі може переважно за допомогою систем Patriot і SAMP/T, однак комплексів Patriot та ракет до них у країни небагато. Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко зазначив, що існує ще один спосіб зменшити загрозу для міст — завдавати ударів безпосередньо по пускових установках, хоча реалізувати це дуже складно.

Експерт також наголошував, що у 2026 році балістичні ракети можуть стати одним із ключових інструментів російського терору проти України. Найбільшу небезпеку становитимуть регіони, які перебувають у межах приблизно 500-кілометрової зони ураження — вона охоплює майже всю лівобережну частину країни, південь та частково північні області.

Інші новини:

Про джерело: РБК-Україна

РБК-Україна — українське інформаційне агентство. Засноване 2006 року як підрозділ російського медіахолдингу РБК (скорочення від "РосБізнесКонсалтинг"), але 2010 року агенція "РБК-Україна" вийшла зі складу російського холдингу, а 2015-го повністю перейшла під контроль українського медіабізнесмена Йосипа Пінтуса. 29 січня 2016 року російський холдинг "РБК" намагався оскаржити в суді використання бренду "РБК", проте програв справу. З квітня 2014 року ІА "РБК-Україна" позиціонується як незалежна компанія, яка не має стосунку до російської структури, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні Володимир Зеленський балістичні ракети новини України ракетний удар
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Зеленський готовий відправити нардепів на фронт - жорсткий ультиматум президента

Зеленський готовий відправити нардепів на фронт - жорсткий ультиматум президента

14:08Політика
Росія на переговорах розкрила свої справжні наміри щодо війни - що відомо

Росія на переговорах розкрила свої справжні наміри щодо війни - що відомо

13:16Війна
РФ стягує купу сил: Сирський назвав основний напрямок наступу ворога

РФ стягує купу сил: Сирський назвав основний напрямок наступу ворога

12:27Фронт
Реклама

Популярне

Більше
Карта Deep State онлайн за 15 березня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 15 березня: що відбувається на фронті (оновлюється)

На Україну чекає різке похолодання зі снігом: синоптик назвав неприємні дати

На Україну чекає різке похолодання зі снігом: синоптик назвав неприємні дати

Три знаки зодіаку незабаром витягнуть щасливий квиток у житті - хто вони

Три знаки зодіаку незабаром витягнуть щасливий квиток у житті - хто вони

Путін захоче домовлятися: Світан про головний спосіб примусу РФ до миру

Путін захоче домовлятися: Світан про головний спосіб примусу РФ до миру

"Влада Путіна вже хитається": військовий назвав рік завершення війни в Україні

"Влада Путіна вже хитається": військовий назвав рік завершення війни в Україні

Останні новини

14:08

Зеленський готовий відправити нардепів на фронт - жорсткий ультиматум президента

14:02

Не дитяча іграшка: для чого в СРСР виготовляли скляні кульки

13:54

Фінансовий гороскоп на тиждень з 16 по 22 березня

13:16

Росія на переговорах розкрила свої справжні наміри щодо війни - що відомо

12:37

Китайський гороскоп на завтра, 16 березня: Півням — терпіння, Кролям — відпочинок

Росія змінює цілі ударів і буде виносити вже не енергетику: що під загрозою – СвітанРосія змінює цілі ударів і буде виносити вже не енергетику: що під загрозою – Світан
12:32

Для чого італійці щовечора кладуть лимон у духовку: секрет вирішує багато проблемВідео

12:27

РФ стягує купу сил: Сирський назвав основний напрямок наступу ворога

12:06

Любовний гороскоп на тиждень з 16 по 22 березня

12:03

Не листя і не чай: що насправді міститься у чайних пакетиках

Реклама
11:59

Награно розридалася: донька Лорак влаштувала публічну сценуВідео

11:57

В Україні несподівано впали ціни на продукти: що відбувається

11:37

Україна готує альтернативу Patriot для протидії балістиці: що відомо про систему

11:33

"Можемо завдати удару для розваги": гучна заява Трампа про війну

11:15

Гороскоп Таро на тиждень з 16 по 22 березня: Левам — радість, Рибам — терпіння

11:10

"Це катастрофа": дипломати наголосили на провалі у переговорах щодо України

10:38

Зеленський відверто розповів про конфлікт з Угорщиною та закиди Трампа: важливі заяви президента

10:31

Гороскоп на тиждень з 16 по 22 березня: Ракам — суперечки, Терезам — зізнання

10:12

Коли переводять годинник на літній час 2026: відома дата

10:05

На Україну чекає різке похолодання зі снігом: синоптик назвав неприємні дати

09:28

Росія готує новий удар по Україні: що задумали окупанти

Реклама
09:16

На РФ налетіли дрони: Краснодарський край у вогні

09:15

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 15 березня (оновлюється)

08:50

Карта Deep State онлайн за 15 березня: що відбувається на фронті (оновлюється)

08:10

Удари Ірану шахедами по Каліфорнії: Киричевський пояснив, чому США не запобігають ударамПогляд

07:53

"Я здивований": Трамп незадоволено висловився про Зеленського

07:50

Бор рятує помідори: як уникнути обпадання цвіту та дрібних плодів

05:50

Всесвіт підкине козир: яким знакам зодіаку пощастить опинитися у виграші

05:12

Прихована небезпека: чому категорично не можна тримати рушники у ванній

04:38

Гороскоп на завтра, 16 березня: Ракам - великий успіх, Терезам - радість

04:07

Одяг, який "краде" сантиметри: які помилки допускає кожна третя жінка

04:00

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на зображенні дівчинки з конем за 39 с

03:31

Що хоче сказати ваш собака: 12 сигналів, які повинен знати кожен господар

02:59

Одна деталь змінює все - чим українська хата краща за російську ізбу

01:30

Медичний прорив: вчені зуміли "оживити" заморожений мозок

00:24

Українців попередили про обмеження електропостачання 15 березня після удару з боку РФ

14 березня, субота
22:42

Більшість людей неправильно користується пральною машиною: у чому полягає головна помилка

22:22

"Влада Путіна вже хитається": військовий назвав рік завершення війни в Україні

21:34

"Серійні вбивці": у МЗС жорстко відреагували на погрози Ірану на адресу України

21:29

Значення одного дорожнього знаку зміниться: що варто знати водіям

20:34

Путін захоче домовлятися: Світан про головний спосіб примусу РФ до мируВідео

Реклама
20:28

У які дні не можна пекти паску: старовинні правила та прикмети

20:23

Як виглядали кордони України на карті тисячу років тому: несподіване відкриттяВідео

20:16

Блекаути в Україні: що було у 90-х і чому зараз ситуація складніша

19:57

Вже менше 10 гривень: в Україні несподівано подешевшав базовий продукт

19:52

Сівозміна на городі: що за чим потрібно садити для хорошого врожаюВідео

19:32

Це займе лічені хвилини: простий трюк зробить туалет ідеально чистим просто на очах

19:19

У віці 99 років померла популярна російська актриса

19:11

Таємниця Бенксі розкрита: ЗМІ назвали справжнє ім'я художника

19:10

Що не можна робити на Великдень: поради священників і важливі правила

19:10

Що Путін "з великої щедрості" подарував Трампу: Світан назвав три країниПогляд

Новини Києва
Коли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в КиєвіПогода в Києві
Новини України
Пенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світлаТелеграм новини України
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Новини шоу бізнесу
Софія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийОлена ЗеленськаПотап
Мода та краса
Гарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волосся
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Економіка
Грошова допомогаТарифиКурс валютЦіни на продукти
Синоптик
Пилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтра
Регіони
Новини ДніпраНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини ОдесиНовини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини Львова
Привітання
З днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подруги
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти