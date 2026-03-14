Майже 500 ракет і дронів летіли на Україну: скільки цілей вдалося збити

Основний удар припав на Київську область, ворог атакував критичну інфраструктуру.

Ворог завдав комбіновананого удару по Україні

Під час атаки РФ застосувала 498 ракет і БПЛА

Основна ціль - Київщина

ППО України збила або подавила 58 ракет та 402 безпілотники

У ніч на 14 березня РФ вчергове завдала масованого удару по Україні із застосуванням застосуванням ударних БпЛА, ракет наземного та морського базування. РФ використала 498 засобів повітряного нападу. Про це повідомили Повітряні сили України.

За даними військових, ворог застосував:

2 протикорабельні ракети "Циркон;

13 балістичних ракет Іскандер-М/С-400;

25 крилатих ракет "Калібр";

24 крилаті ракети Х-101;

4 керовані авіаційні ракети Х-59/69;

430 ударних БпЛА типу Shahed, "Гербера", "Італмас" і безпілотники інших типів, близько 250 із них - "Шахеди".

Протиповітряна оборона України збила або подавила 58 ракет та 402 безпілотники

1 протикорабельну ракету "Циркон";

7 балістичних ракет Іскандер-М/С-400;

25 крилатих ракет "Калібр";

24 крилаті ракети Х-101;

1 керовану авіаційну ракету Х-59/69;

402 ворожі БпЛА різних типів.

При цьому 6 ракет та 28 ударних БпЛА все ж влучили у цілі на 11 локаціях. За даними Повітряних сил, ще на семи локаціях упали збиті БПЛА. Інформація щодо чотирьох ворожих ракет уточнюється.

Комбінована атака РФ 14 березня - що відомо

Як повідомляв Главред, у ніч на 14 березня Росія здійснила чергову комбіновану атаку проти України. На Україну летіли дрони, балістика та крилаті ракети, пізніше з'явилось повідомлення про зліт МіГ-31К, носія "Кинжалів".

Як розповів голова Київської ОВА Микола Калашник, під ударом опинилися Обухівський, Броварський та Бучанський райони Київщини. Унаслідок ударів отримали поранення 15 людей, троє з них перебувають у важкому стані, двох зараз оперують. Також відомо про 4 загиблих.

Основною метою сьогоднішньої масованої атаки Росії на Україну була енергетична інфраструктура Київщини.

Під ударом опинилися Трипольська ТЕС під Києвом і підстанція в Наливайківці, що з'єднує Київ з Рівненською АЕС. Ворог застосував приблизно 60-70 ракет різних типів і близько 300 БПЛА.

Крім того, під удар потрапили Запорізька та Сумська області. Там повідомлялось про постраждалих, серед яких є діти. Інформація про масштаби руйнувань та інші наслідки атаки уточнюється.

Про джерело: Повітряні сили Збройних сил України Повітряні сили Збройних сил України — вид збройних сил у складі Збройних сил України, який має на озброєнні винищувальну, бомбардувальну і транспортну авіацію, а також зенітні ракетні війська і радіотехнічні війська. Військово-повітряні сили у цьому вигляді були створені у 2004 році шляхом об'єднання двох видів: Військово-повітряних сил та Військ протиповітряної оборони України.

